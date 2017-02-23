Хоккей
В Сахалинской области стартует Кубок Сахалинской области по хоккею с шайбой. На лед выйдут детские команды. Все участники будут разбиты на три возрастные группы с 7 до 11 лет. Всего за медали будут бороться 12 команд из Южно-Сахалинска и Холмска. Матчи пройдут сразу на трех аренах: "Кристалл", "Арена-Сити" и "Холмск-арена".
Торжественное открытие соревнований пройдет в Южно-Сахалинске во ДС "Кристалл". Начало 13.30.
Вход свободный.
Расписание Кубка Губернатора Сахалинской области по хоккею с шайбой:
23 февраля
14:00, группа В, Арена-Мастер-2009 1 – Белые Акулы (Холсмк)
15:00, группа А, Кристаллик 1 – Кристаллик 2
16:00, группа Б, Кристаллик 1 – Кристаллик 2
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29, тел. (4242) 24-01-50, 24-01-60 - администратор
23 февраля, четверг
13:30
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