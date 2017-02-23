В Сахалинской области стартует Кубок Сахалинской области по хоккею с шайбой. На лед выйдут детские команды. Все участники будут разбиты на три возрастные группы с 7 до 11 лет. Всего за медали будут бороться 12 команд из Южно-Сахалинска и Холмска. Матчи пройдут сразу на трех аренах: "Кристалл", "Арена-Сити" и "Холмск-арена".

Торжественное открытие соревнований пройдет в Южно-Сахалинске во ДС "Кристалл". Начало 13.30.

Вход свободный.

Расписание Кубка Губернатора Сахалинской области по хоккею с шайбой:

23 февраля

14:00, группа В, Арена-Мастер-2009 1 – Белые Акулы (Холсмк)

15:00, группа А, Кристаллик 1 – Кристаллик 2

16:00, группа Б, Кристаллик 1 – Кристаллик 2