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Горнолыжный спорт

Горнолыжный спорт

25 декабря в 11.00 СТК «Горный воздух» приглашает южно-сахалинцев и гостей города на долгожданное открытие горнолыжного сезона 2016-2017.

В программе праздника: отличное «катальное настроение», добрые и теплые встречи с друзьями, зажигательный флешмоб, первый массовый спуск сезона, конкурсы и игры для взрослых и детей, традиционная предновогодняя лотерея «Снегопад подарков» от партнеров!

С 9.00-11.00 для всех - бесплатные подъемы. Мы ждем Вас на средней площадке комплекса. Откройте сезон вместе с нами!

Где и когда?
Горный воздух, СТК

Южно-Сахалинск, ул. Горный воздух, литер В, тел. 8 (4242) 511110

25 декабря, воскресенье
11:00
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