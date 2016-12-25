Горнолыжный спорт

25 декабря в 11.00 СТК «Горный воздух» приглашает южно-сахалинцев и гостей города на долгожданное открытие горнолыжного сезона 2016-2017.

В программе праздника: отличное «катальное настроение», добрые и теплые встречи с друзьями, зажигательный флешмоб, первый массовый спуск сезона, конкурсы и игры для взрослых и детей, традиционная предновогодняя лотерея «Снегопад подарков» от партнеров!

С 9.00-11.00 для всех - бесплатные подъемы. Мы ждем Вас на средней площадке комплекса. Откройте сезон вместе с нами!