Танцевальный ФЛЕШМОБ на горе - для влюбленных в ЖИЗНЬ!

17 февраля 2017 года состоится СНЕЖНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ на горе для всех, влюбленных в гору и снег, в лыжи и сноуборд, в танцы и в спорт! Для всех - влюбленных в яркую ЖИЗНЬ!

Танцевальный флеш-моб на горе открывает первый день танцевального фестиваля «Горный воздух-2017» для танцоров-любителей, который состоится на Сахалине впервые с 17-19 февраля 2017 года. Мероприятие проходит под руководством общественного движения «Танцевальный мир» и при поддержке ОАУ СТК «Горный воздух».

В 19.00. в морозный пятничный вечер мы приглашаем всех на среднюю площадку ОАУ «СТК «Горный воздух» «танцевать» и «катать» гору! В программе зажигательные танцы и веселые конкурсы, призы и подарки! У вас есть возможность научиться танцевать сирок, восточные и бальные танцы с лучшими танцорами известных коллективов Сахалинской области и Приморского края.

Программа танцевального фестиваля «Горный воздух-2017»

17 февраля 2017 – ОАУ «СТК «Горный воздух»

19.00 – Танцы на горе: «Снежный флешмоб» на средней площадке ОАУ СТК «Горный воздух» для всех желающих

18 февраля 2017 года – ХОККАЙДО-ЦЕНТР ( зал Event Hall)

11.00-13.00 – показательные соло-выступления, шоу-номера взрослых танцевальных коллективов.

13.00-16.00 – танцевальные мастер-классы

16.00 – конкурс спортивного бального танца среди взрослых.

19 февраля 2017 года – закрытая программа для участников-гостей фестиваля