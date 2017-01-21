Фигурное катание на коньках

Более 60 молодых сахалинских фигуристов определят сильнейших на первенстве области по фигурному катанию во дворце спорта «Кристалл». Соревноваться спортсменам предстоит в течение двух дней, 21 и 22 января. Фигуристы в возрасте от 10 до 15 лет будут состязаться в выполнении акселей, тулупов и прыжковых каскадов в нескольких спортивных разрядах. Организатором соревнований выступает Федерация фигурного катания на коньках Сахалинской области.

Открытие соревнований запланировано 21 января в «Кристалле» на 13.00. Церемония награждения пройдет 22 января в 11.30. Зрителей приглашают поддержать юных фигуристов. Вход свободный.