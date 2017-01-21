Фигурное катание на коньках
Более 60 молодых сахалинских фигуристов определят сильнейших на первенстве области по фигурному катанию во дворце спорта «Кристалл». Соревноваться спортсменам предстоит в течение двух дней, 21 и 22 января. Фигуристы в возрасте от 10 до 15 лет будут состязаться в выполнении акселей, тулупов и прыжковых каскадов в нескольких спортивных разрядах. Организатором соревнований выступает Федерация фигурного катания на коньках Сахалинской области.
Открытие соревнований запланировано 21 января в «Кристалле» на 13.00. Церемония награждения пройдет 22 января в 11.30.
Зрителей приглашают поддержать юных фигуристов.
Вход свободный.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29, тел. (4242) 24-01-50, 24-01-60 - администратор
21 января, суббота
13:00
22 января, воскресенье
11:30
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