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Эпоха Карафуто

Эпоха Карафуто

В Велоквесте могут принимать участие команды состоящие из 2-3 человек, это командное состязание, также принимаются заявки от одиночек (сделаем из одиночек команду, либо добавим к другим ребятам в команду)



Участие в Велоквесте лиц моложе 16 лет не допускается. 

Что необходимо для участия:
1) Исправный велосипед 
2) Зарегистрировать свою команду
либо по телефону: 8 (962) 100-0110 sms/whatsapp
3) Хорошее настроение
4) Желание выиграть и отлично провести время

Для участия в игре потребуется:
- знание города
- телефон, с камерой (либо фотоаппарат) и выходом в интернет
- карта города

Участие: 200 рублей с участника (из взносов формируется призовой фонд мероприятия). 

Точка старта и регистрации — Чехов-Центр 

Регистрация с 11:30
Брифинг 11:50
Старт в 12:00

Подробнее: vk.com/event122243577

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

20 мая, суббота
12:00
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