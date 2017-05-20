Эпоха Карафуто

В Велоквесте могут принимать участие команды состоящие из 2-3 человек, это командное состязание, также принимаются заявки от одиночек (сделаем из одиночек команду, либо добавим к другим ребятам в команду)





Участие в Велоквесте лиц моложе 16 лет не допускается.



Что необходимо для участия:

1) Исправный велосипед

2) Зарегистрировать свою команду

либо по телефону: 8 (962) 100-0110 sms/whatsapp

3) Хорошее настроение

4) Желание выиграть и отлично провести время



Для участия в игре потребуется:

- знание города

- телефон, с камерой (либо фотоаппарат) и выходом в интернет

- карта города



Участие: 200 рублей с участника (из взносов формируется призовой фонд мероприятия).



Точка старта и регистрации — Чехов-Центр



Регистрация с 11:30

Брифинг 11:50

Старт в 12:00



Подробнее: vk.com/event122243577