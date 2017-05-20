Эпоха Карафуто
В Велоквесте могут принимать участие команды состоящие из 2-3 человек, это командное состязание, также принимаются заявки от одиночек (сделаем из одиночек команду, либо добавим к другим ребятам в команду)
Участие в Велоквесте лиц моложе 16 лет не допускается.
Что необходимо для участия:
1) Исправный велосипед
2) Зарегистрировать свою команду
либо по телефону: 8 (962) 100-0110 sms/whatsapp
3) Хорошее настроение
4) Желание выиграть и отлично провести время
Для участия в игре потребуется:
- знание города
- телефон, с камерой (либо фотоаппарат) и выходом в интернет
- карта города
Участие: 200 рублей с участника (из взносов формируется призовой фонд мероприятия).
Точка старта и регистрации — Чехов-Центр
Регистрация с 11:30
Брифинг 11:50
Старт в 12:00
Подробнее: vk.com/event122243577
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262