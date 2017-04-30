Джаз в шоколаде
Сахалинская филармония представляет!
Впервые на Сахалине!
«Джаз в шоколаде» – музыкальный вечер, посвященный Международному дню джаза.
Для гостей вечера выступит известная группа «Джаз Тайм» (г. Южно-Сахалинск) под управлением Владимира Киндинова.
В программе участвует Театр Танца «Диалог». А также специально приглашенные артисты из Москвы: неповторимая певица Рита Солнцева и инструментальный квартет Виталия Соломонова.
Для всех гостей вечера «Джаз в шоколаде» – места за столиками и танцевальная площадка.
Дресс-код: дамы – вечернее или коктейльное платье; господа – строгий костюм.
30 апреля в 18.00
Конгресс-Холл, "Столица"
Билеты уже в продаже!
Касса Сахалинской филармонии:
ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»)
тел. (4242) 304–104
Возрастные ограничения: 16+
Подробности на сайте www.sakhfilarmonia.ru
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365