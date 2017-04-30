Сахалинская филармония представляет!

Впервые на Сахалине!

«Джаз в шоколаде» – музыкальный вечер, посвященный Международному дню джаза.

Для гостей вечера выступит известная группа «Джаз Тайм» (г. Южно-Сахалинск) под управлением Владимира Киндинова.

В программе участвует Театр Танца «Диалог». А также специально приглашенные артисты из Москвы: неповторимая певица Рита Солнцева и инструментальный квартет Виталия Соломонова.

Для всех гостей вечера «Джаз в шоколаде» – места за столиками и танцевальная площадка.

Дресс-код: дамы – вечернее или коктейльное платье; господа – строгий костюм.

30 апреля в 18.00

Конгресс-Холл, "Столица"

Билеты уже в продаже!

Касса Сахалинской филармонии:

ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»)

тел. (4242) 304–104



Возрастные ограничения: 16+

Подробности на сайте www.sakhfilarmonia.ru