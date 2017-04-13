13 апреля Сахалинский областной художественный музей приглашает на встречу с Заслуженным художником РФ Дю Мен Су.

В программе: экскурсия по выставке «Сахалин. Три грани прекрасного» и мастер-класс по туши, которые проведет художник.

В своем творчестве Дю Мен Су проявляет живое и чуткое отношение ко всему современному и актуальному в искусстве. Автор расскажет о своих новых работах в области фотографии и фотографики, а мастер-классе познакомит участников с секретами владения тушью.

Работы Дю Мен Су хранятся в собрании Дальневосточного художественного музея (г. Хабаровск), Сахалинского областного художественного музея, музея изобразительного искусства (г. Кемерово), Томского областного художественного музея, Галереи «Листок» ( г. Москва»), частных коллекциях России, США, Японии, Республики Корея, Ирландии, Швейцарии, Великобритании.

Предварительная запись по телефону: 72-37-38.

Вход - по прейскуранту музея.

Количество мест ограничено.

На банере - произведение Дю Мен Су «Звуки флейты» из фондов Сахалинского областного художественного музея.

Адрес: ул. Ленина, 137

www.sakhartmuseum.ru