Дю Мен Су
13 апреля Сахалинский областной художественный музей приглашает на встречу с Заслуженным художником РФ Дю Мен Су.
В программе: экскурсия по выставке «Сахалин. Три грани прекрасного» и мастер-класс по туши, которые проведет художник.
В своем творчестве Дю Мен Су проявляет живое и чуткое отношение ко всему современному и актуальному в искусстве. Автор расскажет о своих новых работах в области фотографии и фотографики, а мастер-классе познакомит участников с секретами владения тушью.
Работы Дю Мен Су хранятся в собрании Дальневосточного художественного музея (г. Хабаровск), Сахалинского областного художественного музея, музея изобразительного искусства (г. Кемерово), Томского областного художественного музея, Галереи «Листок» ( г. Москва»), частных коллекциях России, США, Японии, Республики Корея, Ирландии, Швейцарии, Великобритании.
Предварительная запись по телефону: 72-37-38.
Вход - по прейскуранту музея.
Количество мест ограничено.
На банере - произведение Дю Мен Су «Звуки флейты» из фондов Сахалинского областного художественного музея.
Адрес: ул. Ленина, 137
www.sakhartmuseum.ru
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643