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Дю Мен Су

Дю Мен Су

13 апреля Сахалинский областной художественный музей приглашает на встречу с Заслуженным художником РФ Дю Мен Су. 

В программе: экскурсия по выставке «Сахалин. Три грани прекрасного» и мастер-класс по туши, которые проведет художник. 

В своем творчестве Дю Мен Су проявляет живое и чуткое отношение ко всему современному и актуальному в искусстве. Автор расскажет о своих новых работах в области фотографии и фотографики, а мастер-классе познакомит участников с секретами владения тушью.

Работы Дю Мен Су хранятся в собрании Дальневосточного художественного музея (г. Хабаровск), Сахалинского областного художественного музея, музея изобразительного искусства (г. Кемерово), Томского областного художественного музея, Галереи «Листок» ( г. Москва»), частных коллекциях России, США, Японии, Республики Корея, Ирландии, Швейцарии, Великобритании.

Предварительная запись по телефону: 72-37-38.

Вход - по прейскуранту музея.

Количество мест ограничено.

На банере - произведение Дю Мен Су «Звуки флейты» из фондов Сахалинского областного художественного музея.

Адрес: ул. Ленина, 137

www.sakhartmuseum.ru

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

13 апреля, четверг
18:00
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