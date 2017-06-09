Приглашаем Вас посетить невероятное и увлекательное цирковое шоу "Дивертисмент" от цирка-шапито "Адреналин". Цирковое представление станет прекрасным подарком для детей и взрослых, и оставит неизгладимые впечатления на долгие дни.





Под звездным куполом цирка Вас встретят: нежная и грациозная воздушная гимнастка Яна Гармаш; Отважная команда канатоходцев; Самый сильный человек планеты по имени Батыр; Акробаты на мачтах; Эксцентрики на батуте.



А так же, порадует разнообразие дрессированных четвероногих питомцев цирка.



Аттракцион восточных животных "Сны Египта". Дрессированные верблюды, арабские скакуны, египетские фараоны, царица Клеопатра - все это позволит окунуться в таинственный и завораживающий мир востока.



Дрессированные медведи, под руководством Игоря и Константина Клеменьтьевых, танцуют, поют и даже катаются на велосипеде.



Отдельно нужно выделить клоуна по имени Кука, который уже успел завоевать сердца многих зрителей. Его искрометные шутки, увлекательные игры и заряд позитива поднимают настроение на несколько дней вперед.



Цирковое представление проходит на одном дыхании, оставляя в памяти шквал положительных эмоций!



Московский цирк-шапито "Адреналин" уже побывал во многих городах нашей страны. Не упустите возможность попасть на это представление в Вашем городе!



Спешите окунуться в море ярких эмоций, искренних восторгов и смеха, восхищения и изумления под названием "Адреналин"!



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