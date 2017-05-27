День Защиты детей в парке
Уважаемые горожане и гости областной столицы!!!
Приглашаем ВАС 27 мая 2017 года в 12:00 на Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Международного Дня Защиты Детей.
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Место проведения: сцена у механических аттракционов
Время проведения:11:00- 19:00
11:00–12:00-Звучит тематическая музыка
12:00 -14:00-Театрализованная программа для детей «Детский мир!»
14:00–15:30-Концертно?развлекательная программа «Его величество Праздник!»
- шоу РЫЖИХ?КОНОПАТЫХ «Солнечная коронация»;
- выступление творческих коллективов и вокалистов города;
- дефиле модной одежды от магазинов города;
- игры, конкурсы, забавы
16:00–18:00-Выступление Вокально?инструментальной группы «Перекресток»
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Место проведения: картодром
Время проведения:11:00–16:00
11:00–12:00-Звучит тематическая музыка
12:00–14:00-Показательные выступления спортсменов: боевые искусства, воркаут, капоэйра, выступление хореографических коллективов
12:00–13:00-Гонки радиоуправляемых машинок
13:00–14:00-Выступленение образцово?показательного ансамбля «Плей Данс»
14:00–15:00-Показательные выступления пейнтбольных клубов г. Южно?Сахалинска
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Место проведения: поляна за теннисными кортами
Время проведения:12:00–16:00
12:00–13:00-Звучит тематическая музыка
13:00–15:00-Концертно?развлекательная программа «Мы Молодые!»
-выступление творческих коллективов города
-конкурсы
-розыгрыши
-аукционы
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Место проведения: аллея Сакуры
Время проведения:12:00–16:00
12:00–16:00-Выставка?ярмарка декоративно?прикладного творчества
12:00–15:00-Стрелковый тир
13:00–15:00-Семейная программа «Подарок»
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Место проведения: танцплощадка
Время проведения:12:00–15:00
12:00–13:00-Звучит тематическая музыка
13:00–15:00-Театрализованная концертно?развлекательная программа «Здравствуй, лето»
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Место проведения: аллея у Танцплощадки
Время проведения:12:00–15:00
12:00–15:00-Театрализованная игровая программа для детей «Я рисую лето»
-конкурс рисунка на асфальте
-развлекательные и познавательные конкурсы
-игры
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Место проведения: скульптурная композиция «Муза»
Время проведения:12:00–16:00
11:00–12:00-Звучит тематическая музыка
12:00–16:00-Выставка работ Сахалинских художников
-работа шаржистов
14:00–15:00-Поэтичекий батл «Час поэзии»
15:00–16:00-Поэтический фристайл «Мы из Детства»
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Место проведения: стеклянный шатер
Время проведения:12:00–16:00
12:00–13:00-Звучит тематическая музыка
13:00–15:00-Квартирник «Старый грамофон»
-выступление баянистов
-выступление бардов
-выступление рок?музыкантов
13:00–16:00-Ретро?кафе
13:00–16:00-Выставка предметов быта 70–80-х «Наш адрес Советский Союз»
15:00–16:00-Свободный микрофон
-выступление всех желающих с творческими номерами
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575