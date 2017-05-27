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День Защиты детей в парке

День Защиты детей в парке

Уважаемые горожане и гости областной столицы!!!

Приглашаем ВАС 27 мая 2017 года в 12:00 на Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Международного Дня  Защиты Детей.

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Место проведения: сцена у механических аттракционов

Время проведения:11:00- 19:00 

11:00–12:00-Звучит тематическая музыка

12:00 -14:00-Театрализованная  программа для детей «Детский мир!» 

14:00–15:30-Концертно?развлекательная программа «Его величество Праздник!»

- шоу РЫЖИХ?КОНОПАТЫХ «Солнечная коронация»;

- выступление творческих коллективов и вокалистов города;

- дефиле модной одежды от магазинов города;

- игры, конкурсы, забавы

16:00–18:00-Выступление Вокально?инструментальной группы «Перекресток»

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Место проведения: картодром

Время проведения:11:00–16:00 

11:00–12:00-Звучит тематическая музыка

12:00–14:00-Показательные выступления спортсменов: боевые искусства, воркаут, капоэйра, выступление хореографических коллективов

12:00–13:00-Гонки радиоуправляемых машинок

13:00–14:00-Выступленение образцово?показательного ансамбля «Плей Данс»

14:00–15:00-Показательные выступления пейнтбольных клубов г. Южно?Сахалинска

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Место проведения: поляна за теннисными кортами

Время проведения:12:00–16:00 

12:00–13:00-Звучит тематическая музыка

13:00–15:00-Концертно?развлекательная программа «Мы Молодые!»

-выступление творческих коллективов города

-конкурсы

-розыгрыши

-аукционы

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Место проведения: аллея Сакуры

Время проведения:12:00–16:00

12:00–16:00-Выставка?ярмарка декоративно?прикладного творчества

12:00–15:00-Стрелковый тир

13:00–15:00-Семейная программа «Подарок»

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Место проведения: танцплощадка

Время проведения:12:00–15:00

12:00–13:00-Звучит тематическая музыка

13:00–15:00-Театрализованная концертно?развлекательная программа «Здравствуй, лето»

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Место проведения: аллея у Танцплощадки

Время проведения:12:00–15:00

12:00–15:00-Театрализованная игровая программа для детей «Я рисую лето»

-конкурс рисунка на асфальте

-развлекательные и познавательные конкурсы

-игры

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Место проведения: скульптурная композиция «Муза»

Время проведения:12:00–16:00

11:00–12:00-Звучит тематическая музыка

12:00–16:00-Выставка работ Сахалинских художников

-работа шаржистов

14:00–15:00-Поэтичекий батл «Час поэзии»

15:00–16:00-Поэтический фристайл «Мы из Детства»

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Место проведения: стеклянный шатер

Время проведения:12:00–16:00

12:00–13:00-Звучит тематическая музыка

13:00–15:00-Квартирник «Старый грамофон»

-выступление баянистов

-выступление бардов

-выступление рок?музыкантов

13:00–16:00-Ретро?кафе

13:00–16:00-Выставка предметов быта 70–80-х «Наш адрес Советский Союз»

15:00–16:00-Свободный микрофон

-выступление всех желающих с творческими номерами

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

27 мая, суббота
11:00
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