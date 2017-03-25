День Толстого

В программе:

12.00 – «Стенография чувств Толстого».

Интерактивная экскурсия по выставке «Когда не можешь не писать…», на которой расскажут о Л.Н. Толстом как о человеке, высоко ценящем музыку.

12.15 – «В гости в Ясную Поляну».

Занятие, в котором совместно с персонажем рассказа Л.Н. Толстого «Филиппок» ребята отправятся в Яснополянскую школу, где узнают о традициях культуре русского народа.

13.00 – Подведение итогов викторины «Тайны экспонатов кабинетов Льва Толстого».

14.00 – Музыкально?поэтические зарисовки «Романтическая прелюдия». Выступление студии вокального искусства «Гармония» Центра молодежных инициатив. Прозвучат романсы «Любовь – волшебная страна», «Романс» и другие, а также отрывки из романов Л.Н. Толстого.

14.00 – «Времена года».

Занятие для детской аудитории, где школьники и дошкольники могут попробовать себя в роли художника.

14.35 – «Стенография чувств Толстого».

Интерактивная экскурсия по выставке «Когда не можешь не писать…», на которой расскажут о Л.Н. Толстом как о человеке, высоко ценящем музыку.

16.00 – Выступление струнного ансамбля колледжа искусств под руководством Елены Березовской.

17.00 – Лекция «Анна Каренина»: разум и чувства по Л.Н. Толстому»

Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» хорошо знают в России и за рубежом, это произведение является одной из «визитных карточек» русского искусства. На лекции расскажут, почему это произведение является одним из самых совершенных созданий Л.Н. Толстого, а трагическая история любви Анны Карениной и графа Вронского до сих пор остается актуальной.

Цена: 100 рублей