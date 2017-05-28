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День Солнца

День Солнца

Дорогие друзья! 
28 мая 2017 года в 12:00 Сахалинский областной краеведческий музей приглашает вас на мероприятие, посвященное празднованию Дня Солнца. 

В программе праздника: 
1. Выступление фольклорного ансамбля «Затея» под руководством Мищенко Марии Игоревны. 
2. Познавательная лекция и викторина «Под лучами Жёлтой Звезды». 
3. Творческое занятие «Солнечная красота». 


Лекция и творческое занятие проводятся по предварительным заявкам. 

Стоимость посещения музея с занятием для 1 человека — 100 руб. (для детей), 
170 руб. (для взрослых). 


Вопросы и заявки по телефону: 72–75–55.

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

28 мая, воскресенье
12:00
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