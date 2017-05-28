День Солнца

Дорогие друзья!

28 мая 2017 года в 12:00 Сахалинский областной краеведческий музей приглашает вас на мероприятие, посвященное празднованию Дня Солнца.



В программе праздника:

1. Выступление фольклорного ансамбля «Затея» под руководством Мищенко Марии Игоревны.

2. Познавательная лекция и викторина «Под лучами Жёлтой Звезды».

3. Творческое занятие «Солнечная красота».





Лекция и творческое занятие проводятся по предварительным заявкам.



Стоимость посещения музея с занятием для 1 человека — 100 руб. (для детей),

170 руб. (для взрослых).





Вопросы и заявки по телефону: 72–75–55.