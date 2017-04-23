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Декорирование бутылок

Декорирование бутылок

Дорогие Сахалинцы!

Приглашаем вас на мастер-класс по декорированию бутылок пеньковой веревкой с элементами декупажа.

Продолжительность занятия 2 часа. Стоимость – 600 рублей (весь материал предоставляется, в перерыве чай с булкой бесплатно).

Ждем вас и ваших деток (от 8 лет) по адресу ул. Ленина, 242. Rs кафе (напротив "Дом Быта").

Все вырученные средства будут пожертвованы на проведение благотворительного фестиваля «Помоги Сегодня», который будет проходить 03 июня.

По всем вопросам 8-924-482-04-33

Где и когда?
RS КАФЕ

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 242

23 апреля, воскресенье
12:00
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