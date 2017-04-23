Декорирование бутылок
Дорогие Сахалинцы!
Приглашаем вас на мастер-класс по декорированию бутылок пеньковой веревкой с элементами декупажа.
Продолжительность занятия 2 часа. Стоимость – 600 рублей (весь материал предоставляется, в перерыве чай с булкой бесплатно).
Ждем вас и ваших деток (от 8 лет) по адресу ул. Ленина, 242. Rs кафе (напротив "Дом Быта").
Все вырученные средства будут пожертвованы на проведение благотворительного фестиваля «Помоги Сегодня», который будет проходить 03 июня.
По всем вопросам 8-924-482-04-33
Где и когда?
Комментарии