Circle street
10 июня в городском парке Южно-Сахалинска пройдет очередной брейк-данс марафон Circle street. Танцоры из команд Young Bullets Crew и GRaBoid crew устраивают благотворительную битву уже в седьмой раз.
Начало запланировано на 12:00 у сцены возле . мех. аттракционов. В рамках марафона пройдут брейк-данс битвы между танцорами разного возраста от 7 лет.
Все собранные во время мероприятия средства пойдут на лечение маленькой Лиды Узморской.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575
10 июня, суббота
12:00
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