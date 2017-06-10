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Circle street

Circle street

10 июня в городском парке Южно-Сахалинска пройдет очередной брейк-данс марафон Circle street. Танцоры из команд Young Bullets Crew и GRaBoid crew устраивают благотворительную битву уже в седьмой раз.

Начало запланировано на 12:00 у сцены возле . мех. аттракционов. В рамках марафона пройдут брейк-данс битвы между танцорами разного возраста от 7 лет. 



Все собранные во время мероприятия средства пойдут на лечение маленькой Лиды Узморской.

Подробности!

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

10 июня, суббота
12:00
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