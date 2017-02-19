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Чемпионат и Первенство Сахалинской области по ездовому спорту

Чемпионат и Первенство Сахалинской области по ездовому спорту

Место проведения: с. Троицкое, Анивский район, Сахалинская область.

Дата проведения: 19.02.2017, воскресенье. (Возможно изменение даты в связи с погодными условиями)

Программа соревнований:

09:00 - 11:00 Приезд участников соревнований.

10:00 - 11:30 Регистрация участников соревнований, ветеринарный контроль собак, осмотр снаряжения.

11:30 Церемония открытия соревнований.

12:00 Старты участников соревнований.

После финиша всех участников - Церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников.

Где и когда?
Министерство спорта, туризма и молодежной политики

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301

19 февраля, воскресенье
11:30
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