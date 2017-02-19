Чемпионат и Первенство Сахалинской области по ездовому спорту
Место проведения: с. Троицкое, Анивский район, Сахалинская область.
Дата проведения: 19.02.2017, воскресенье. (Возможно изменение даты в связи с погодными условиями)
Программа соревнований:
09:00 - 11:00 Приезд участников соревнований.
10:00 - 11:30 Регистрация участников соревнований, ветеринарный контроль собак, осмотр снаряжения.
11:30 Церемония открытия соревнований.
12:00 Старты участников соревнований.
После финиша всех участников - Церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301
19 февраля, воскресенье
11:30
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