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Бодибилдинг

Бодибилдинг

2 апреля в Новоалександровске (планировочный район Южно-Сахалинска) состоится открытый кубок по бодибилдингу. Торжественное открытие соревнований состоится в ДК «Радуга» в 12:00 часов. 

Победители будут выбраны в нескольких номинациях: классический и пляжный бодибилдинг, фитнес-бикини.

- Кубок в истории Сахалинской области будет проводиться в первый раз. Так как область у нас с небольшим количеством населения, то соревнования мы проводили один раз в год - осенью. Спортсмены успевали подготовиться, чтобы показать лучшие результаты. Несколько лет назад были введены новые номинации: «пляжный бодибилдинг» и «фитнес-бикини». Выступающим спортсменам в этих номинациях не нужна большая мышечная масса, соответственно срок подготовки к соревнованиям сокращается. По многочисленным просьбам спортсменов мы решили провести соревнования весной, в основном для участников этих номинаций, - рассказывает руководитель региональной федерации по бодибилдингу Валентина Скибицкая.

Заявки на участие можно направлять по электронному адресу: muscleisland1@mail.ru  Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 61-16- 08.

Подробности!

Где и когда?
Радуга, центр народной культуры

Южно-Сахалинск, пл/р Новоалександровск, ул. 2-я Красносельская, д. 14, тел. 8 (4242) 797566

2 апреля, воскресенье
12:00
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