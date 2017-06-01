Первенство по боксу пройдет в «Кристалле» 1 июня. За призы одноименного учреждения будут бороться 40 воспитанников отделения бокса.

В поединках на ринге сразятся 20 пар спортсменов от 11 до 18 лет. Все боксеры являются воспитанниками четырех тренеров по боксу «Кристалла» - Самвела Абрамяна, Газидибира Газиявдибирова, Юрия Майорова и Александра Якушева.

– Сейчас у многих спортсменов проходят итоговые состязания, завершается соревновательный сезон, – говорит один из наставников боксеров «Кристалла» Газидибир Газиявдибиров. – Своеобразное подведение итогов учебного года мы проведем и среди наших боксеров. Но состязания вовсе не означают окончание тренировочного процесса. После этого первенства наши спортсмены продолжат заниматься, а в июле на базе дворца спорта «Кристалл» пройдут учебно-тренировочные сборы по боксу.

Это традиционные соревнования, и проводятся они уже в четвертый раз. В заключение учебного года боксеры дворца спорта «Кристалл» проверят свои силы, и выявят сильнейших. По итогам первенства судьи

определят победителей в каждой весовой категории: от 30 кг до 75 кг и выше.

Открытие соревнований и начало поединков в 12:00 часов в зале бокса «Кристалл» (ул. Горького, 29).

Зрителей приглашают поддержать молодых сахалинских боксеров.

Вход свободный.