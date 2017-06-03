Благотворительному фонду "Помощь животным. Сахалин" - 1 год!

Благотворительный фонд "Помощь животным. Сахалин" приглашает всех на свой первый День рождения!

Ждут всех желающих 3 июня с 14.00 до 17.00 на Дог-площадке в парке КиО им. Ю.А. Гагарина!

В этот день для Вас:

песни и танцы, мыльное шоу, ростовые куклы, конкурсы, интерактивное работа со зрителями, аквагрим, беспроигрышная лотерея и море позитива.

А так же вас ждут: выставка кошачьих костюмов (взнос 150 рублей) и выставка беспородных собак, где вы сможете приобрести себе друга.

Запись на выставки по тел. 8-914-761-11-16

Встречаемся 3 июня в 14.00 в ГПКиО им. Ю.А. Гагарина.

Справки по тел. 8-924-482-04-33