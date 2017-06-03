Благотворительному фонду "Помощь животным. Сахалин" - 1 год!
Благотворительный фонд "Помощь животным. Сахалин" приглашает всех на свой первый День рождения!
Ждут всех желающих 3 июня с 14.00 до 17.00 на Дог-площадке в парке КиО им. Ю.А. Гагарина!
В этот день для Вас:
песни и танцы, мыльное шоу, ростовые куклы, конкурсы, интерактивное работа со зрителями, аквагрим, беспроигрышная лотерея и море позитива.
А так же вас ждут: выставка кошачьих костюмов (взнос 150 рублей) и выставка беспородных собак, где вы сможете приобрести себе друга.
Запись на выставки по тел. 8-914-761-11-16
Встречаемся 3 июня в 14.00 в ГПКиО им. Ю.А. Гагарина.
Справки по тел. 8-924-482-04-33
Где и когда?
Комментарии