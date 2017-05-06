Вашему вниманию, пожалуй, один из самых известных водных объектов Сахалина - Быковские пороги. "Бывший" водопад взорванный в советское время является популярным местом для туристов. Огромная скала, которая раньше служила дамбой для водопада, сейчас служит смотровой площадкой. В программе посещение школьного павильона эпохи Карафуто и прогулка по территории законсервированной шахты. Звоните!



Подробнее: http://www.gosakh.ru/ru/bykovskie-porogi

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