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Быковские пороги

Быковские пороги

Вашему вниманию, пожалуй, один из самых известных водных объектов Сахалина - Быковские пороги. "Бывший" водопад взорванный в советское время является популярным местом для туристов. Огромная скала, которая раньше служила дамбой для водопада, сейчас служит смотровой площадкой. В программе посещение школьного павильона эпохи Карафуто и прогулка по территории законсервированной шахты. Звоните!

Подробнее: http://www.gosakh.ru/ru/bykovskie-porogi
Звоните по номеру - ? +7 (4242) 25-83-65 
WhatsApp +7 914 755 8365 

Где и когда?
Адреналин, общественная организация

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 239-В, кв 47, тел. 8-914-746-12-68

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Комментарии
евгений
Написано 30 апреля, в 11:25
Моя деревня.
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано 30 апреля, в 11:56
евгений, судя по всему, именно про эти пороги писал Mangusta38 в своем посте про остров Тюлений http://astv.ru/club/blog/otkrivaem-sahalin/ATBZJjI..
А теперь туда туристов возят!
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано 30 апреля, в 11:56
евгений, и вот еще
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+3
евгений
Написано 30 апреля, в 11:57
НюНик_просто_Анна, Моё детство там прошло.
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+3
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