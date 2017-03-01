Март – кошачья пора! И всем наверняка знакомо выражение «мартовский кот». Ведь именно март месяц ознаменует начало брачного периода у котов, когда пушистые кавалеры начинают зазывать своих дам.

В России 1 марта отмечают День кошачьих. Поэтому предлагаем поучаствовать в кошачьем фотоконкурсе всем жителям Сахалинской области старше 7 лет.

Условия просты: регистрируемся на нашем официальном сайте, выбираем раздел «конкурсы», добавляем фотографии со своими котами, котятами и кошечками, а также дикими кошками в природе или в нашем зоопарке. Вуаля. Ждем итогов голосования.

Загружайте исключительно авторские снимки. Принимаются только 2 работы от одного участника. Подробнее в положении о конкурсе.

Кошки не только наши питомцы, но и друзья, которые всегда молча выслушают, а иногда и врачи, существует поверье, что кошки способны снять боль, еще кошки хорошие охотники и много веков защищают наше продовольствие от грызунов. Пользы от кошек немало и становится ясно одно, что «без кота и жизнь не та!»