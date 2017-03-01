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Без кота и жизнь не та!

Без кота и жизнь не та!

Март – кошачья пора! И всем наверняка знакомо выражение «мартовский кот». Ведь именно март месяц ознаменует начало брачного периода у котов, когда пушистые кавалеры начинают зазывать своих дам. 
В России 1 марта отмечают День кошачьих. Поэтому предлагаем поучаствовать в кошачьем фотоконкурсе всем жителям Сахалинской области старше 7 лет.
Условия просты: регистрируемся на нашем официальном сайте, выбираем раздел «конкурсы», добавляем фотографии со своими котами, котятами и кошечками, а также дикими кошками в природе или в нашем зоопарке. Вуаля. Ждем итогов голосования.
Загружайте исключительно авторские снимки. Принимаются только 2 работы от одного участника. Подробнее в положении о конкурсе.
Кошки не только наши питомцы, но и друзья, которые всегда молча выслушают, а иногда и врачи, существует поверье, что кошки способны снять боль, еще кошки хорошие охотники и много веков защищают наше продовольствие от грызунов. Пользы от кошек немало и становится ясно одно, что «без кота и жизнь не та!»

 

Где и когда?
Сахалинский Зооботанический парк

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09

2 марта, четверг
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3 марта, пятница
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4 марта, суббота
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5 марта, воскресенье
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6 марта, понедельник
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