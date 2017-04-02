2 апреля с 13:00 до 15:00 в Южно-Сахалинске в спортивном комплексе "Хоккайдо центра" на Коммунистическом проспекте, 18 пройдет открытый урок по бадминтону.

"Мы приглашаем на мастер-класс детей старше 8 лет и их родителей. Для того, чтобы попробовать сыграть в бадминтон и получить необходимые рекомендации, достаточно просто прийти на открытый урок 2 апреля. Необходимый для занятий бадминтоном новый спортивный инвентарь гостям предоставят. Для участия достаточно прийти в спортивной форме для занятий в зале и иметь удобную спортивную обувь", - рассказал astv.ru заместитель председателя Федерации бадминтона Сахалинской области Сергей Долгов.