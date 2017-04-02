афиша
афиша
Регистрация
Бадминтон

Бадминтон

2 апреля с 13:00 до 15:00 в Южно-Сахалинске в спортивном комплексе "Хоккайдо центра" на Коммунистическом проспекте, 18 пройдет открытый урок по бадминтону.

"Мы приглашаем на мастер-класс детей старше 8 лет и их родителей. Для того, чтобы попробовать сыграть в бадминтон и получить необходимые рекомендации, достаточно просто прийти на открытый урок 2 апреля. Необходимый для занятий бадминтоном новый спортивный инвентарь гостям предоставят. Для участия достаточно прийти в спортивной форме для  занятий в зале и иметь удобную спортивную обувь", - рассказал astv.ru заместитель председателя Федерации бадминтона Сахалинской области Сергей Долгов.

Где и когда?
Хоккайдо центр

2 апреля, воскресенье
13:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Костюмированный поход в музей
Костюмированный поход в музей
Клуб любителей бега
Клуб любителей бега
Малыш Гарик
Малыш Гарик
Тайны экспонатов в кабинетах Льва Толстого
Тайны экспонатов в кабинетах Льва Толстого
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru