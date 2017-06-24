B-BOYS SUMMIT 2017

Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, МБУ ГДК "Родина" представляют ежегодный батл на котором молодые и матерые би-бойз и би-гелз смогут помериться своими силами, поделиться опытом и отлично провести время!!! А так же вас ждут концертные номера от участников фестиваля!!!

Judge: B-boy Maloy (Хабаровск)



MC: Kanskiy (Южно-Сахалинск)



DJ: Hevsy (Южно-Сахалинск)



До встречи, ждем всех......



Контактный телефон 89241907116



