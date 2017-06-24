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B-BOYS SUMMIT 2017

B-BOYS SUMMIT 2017

Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, МБУ ГДК "Родина" представляют ежегодный батл на котором молодые и матерые би-бойз и би-гелз смогут помериться своими силами, поделиться опытом и отлично провести время!!! А так же вас ждут концертные номера от участников фестиваля!!! 
 
Judge: B-boy Maloy (Хабаровск)

MC: Kanskiy (Южно-Сахалинск)

DJ: Hevsy (Южно-Сахалинск)

До встречи, ждем всех......

Контактный телефон 89241907116

 

 

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

24 июня, суббота
12:00
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