B-BOYS SUMMIT 2017
Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, МБУ ГДК "Родина" представляют ежегодный батл на котором молодые и матерые би-бойз и би-гелз смогут помериться своими силами, поделиться опытом и отлично провести время!!! А так же вас ждут концертные номера от участников фестиваля!!!
Judge: B-boy Maloy (Хабаровск)
MC: Kanskiy (Южно-Сахалинск)
DJ: Hevsy (Южно-Сахалинск)
MC: Kanskiy (Южно-Сахалинск)
DJ: Hevsy (Южно-Сахалинск)
До встречи, ждем всех......
Контактный телефон 89241907116
Где и когда?
Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495
24 июня, суббота
12:00
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