Автоледи Сахалина - 2017

Второй этап соревнований — "Скоростное фигурное маневрирование" — пройдет 10 июня на автодроме ОУ ДПО "Южно-Сахалинская автомобильная школа".



Соревнования будут проводиться в двух группах: "Профи" и "Леди". Они формируются по желанию участников. Группа "Профи" как правило формируется из призеров и победителей ранее прошедших соревнований, группа "Леди" — из дебютантов, а также имеющих небольшой стаж вождения автомобиля.



К участию допускаются женщины, достигшие 18-летнего возраста, подавшие заявки не позднее трех дней до старта, внесшие стартовый взнос и имеющие следующие документы:



- водительское удостоверение категории "В";

- документы на право управления заявленным транспортным средством;

- паспорт общероссийского образца или другой документ, удостоверяющий личность;

- страховой полис ОСАГО.



Расписание мероприятия:



9:00 — общий сбор;

9:00 — 9:50 — регистрация участников соревнования, административный контроль, технический осмотр автомобилей и медицинский контроль водителей;

9:50 — построение участников и открытие соревнований;

10:00 — 14:30 — зачетные и финальные заезды;

14:30 — 15:00 — заседание судейской бригады;

15:00 — подведение итогов и награждение победителей.



Заявки и стартовые взносы подаются по адресу: Южно-Сахалинск, улица Пограничная, 3, кабинет №201 до 13:00 9 июня. Телефон приемной: 73-40-69, электронная почта: obl.sahalin@dosaaf.ru.



В заявке указывается Ф.И.О. водителя, дата рождения, домашний адрес, контактный телефон, водительский стаж, марка и номер автомобиля и другие данные по требованиям организаторов, а также пожелание о зачислении в одну из групп ("Леди" или "Профи").