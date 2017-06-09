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Автоледи Сахалина - 2017

Автоледи Сахалина - 2017

Второй этап соревнований — "Скоростное фигурное маневрирование" — пройдет 10 июня на автодроме ОУ ДПО "Южно-Сахалинская автомобильная школа".

Соревнования будут проводиться в двух группах: "Профи" и "Леди". Они формируются по желанию участников. Группа "Профи" как правило формируется из призеров и победителей ранее прошедших соревнований, группа "Леди" — из дебютантов, а также имеющих небольшой стаж вождения автомобиля.

К участию допускаются женщины, достигшие 18-летнего возраста, подавшие заявки не позднее трех дней до старта, внесшие стартовый взнос и имеющие следующие документы:

- водительское удостоверение категории "В";
- документы на право управления заявленным транспортным средством;
- паспорт общероссийского образца или другой документ, удостоверяющий личность;
- страховой полис ОСАГО.

Расписание мероприятия:

9:00 — общий сбор;
9:00 — 9:50 — регистрация участников соревнования, административный контроль, технический осмотр автомобилей и медицинский контроль водителей;
9:50 — построение участников и открытие соревнований;
10:00 — 14:30 — зачетные и финальные заезды;
14:30 — 15:00 — заседание судейской бригады;
15:00 — подведение итогов и награждение победителей.

Заявки и стартовые взносы подаются по адресу: Южно-Сахалинск, улица Пограничная, 3, кабинет №201 до 13:00 9 июня. Телефон приемной: 73-40-69, электронная почта: obl.sahalin@dosaaf.ru.

В заявке указывается Ф.И.О. водителя, дата рождения, домашний адрес, контактный телефон, водительский стаж, марка и номер автомобиля и другие данные по требованиям организаторов, а также пожелание о зачислении в одну из групп ("Леди" или "Профи").

Где и когда?
ДОСААФ России Сахалинской области

Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 3

10 июня, суббота
09:00
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Комментарии
Gадкая_Баbонька
Написано 6 июня, в 18:52 Отредактированно 6 июня, в 18:56
У меня подружайка участвует. В первом туре весело было
Девчонки крутые!
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