4 марта в Южно-Сахалинске состоится первый этап соревнований по автомобильному спорту "Автоледи Сахалина — 2017". Мероприятие в честь Международного женского дня традиционно проводится региональным отделением ДОСААФ России совместно с южно-сахалинской автомобильной школой на автодроме, расположенном по адресу: улица Ленина, 442б (въезд со стороны Железнодорожной).

В этом году соревнования проводятся по программе "Скоростное маневрирование".

Принять участие в соревнованиях приглашают сахалинок, годных по состоянию здоровья, имеющих водительские удостоверения на право управления транспортным средством категории "В" и личный транспорт.

Мероприятие будет проводиться в двух группах: "Профи" и "Леди".

Сбор участников, регистрация, жеребьевка пройдут с 9.00 до 9.45. Торжественное открытие соревнования начнется в 9.50.