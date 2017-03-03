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Автоледи Сахалина-2017

Автоледи Сахалина-2017

4 марта в Южно-Сахалинске состоится первый этап соревнований по автомобильному спорту "Автоледи Сахалина — 2017". Мероприятие в честь Международного женского дня традиционно проводится региональным отделением ДОСААФ России совместно с южно-сахалинской автомобильной школой на автодроме, расположенном по адресу: улица Ленина, 442б (въезд со стороны Железнодорожной).
 
В этом году соревнования проводятся по программе "Скоростное маневрирование".
Принять участие в соревнованиях приглашают сахалинок, годных по состоянию здоровья, имеющих водительские удостоверения на право управления транспортным средством категории "В" и личный транспорт.
Мероприятие будет проводиться в двух группах: "Профи" и "Леди".
Сбор участников, регистрация, жеребьевка пройдут с 9.00 до 9.45. Торжественное открытие соревнования начнется в 9.50.
Где и когда?
ДОСААФ России Сахалинской области

Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 3

4 марта, суббота
09:50
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