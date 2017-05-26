афиша
афиша
Регистрация
Армейский рукопашный бой

Армейский рукопашный бой

Сахалинская Региональная Спортивная Общественная Организация «Федерация Армейского рукопашного боя» 27 мая проводит открытый Чемпионат и Первенство Сахалинской области по Армейскому рукопашному бою, посвященные дню Великой Победы и дню Пограничника. Возраст 8-17, старше 18. В Чемпионате и Первенстве по Армейскому рукопашному бою будут бороться команды спортивных клубов г. Южно-Сахалинска (Федерация Армейского рукопашного боя Южно-Сахалинск, Шахтерск, Ноглики; ЦСКА, Федерация Кудо с Южно-Сахалинска, Томари, Троицкое, Сокол; Федерация Кикбоксинга, Федерация Грепплинга и Джиу-джитсу, Федерация борьбы, 68-Армейский корпус, Спортивный Клуб Россия , Федерация Каратэ - Холмск) а так же, примут участие команды из Паранайского, Корсаковского, районов, Приморского края.

27 мая всех ждет торжественный парад открытия, захватывающие поединки по Армейскому рукопашному бою, показательные выступления. Так же в программе рассчитаны выступления групп художественной самодеятельности.

Адрес: ул. Горького 7/3 Волейбольный центр "Сахалин".

Справки по тел.: 89147489732, 89242859661

Где и когда?
Сахалин, волейбольный центр

Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 7/1

27 мая, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
28 мая, воскресенье
10:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
#яживунастровах
#яживунастровах
Благотворительному фонду "Помощь животным. Сахалин" - 1 год!
Благотворительному фонду "Помощь животным. Сахалин" - 1 год!
День Солнца
День Солнца
Поделкин-Самоделкин
Поделкин-Самоделкин
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru