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Анна Сафонова

Анна Сафонова

В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» состоится творческая встреча с российским поэтом и прозаиком Анной Сафоновой.

 Анна Сафонова – поэтесса и писательница, член Союза писателей России,  Лауреат премии Губернатора Сахалинской области и Сахалинского фонда культуры. Анна Алексеевна – коренная сахалинка, она окончила гимназию имени А.С. Пушкина в Южно-Сахалинске и славянское отделение Института филологии Сахалинского государственного университета. В 1997 году стала одной из первых участниц областного литературного объединения «Лира». Более 10 лет Анна Сафонова была членом редколлегии журнала «День и Ночь».

Анна Сафонова является автором пяти книг стихов и прозы. Её рассказы публиковались в журналах: «Знамя», «День и Ночь», «Дальний Восток», «Юность», в коллективных сборниках «Остров», «Сахалин», «Брусника с кока-колой» и других изданиях.

На встрече Анна Сафонова расскажет о своем творчестве, зачитает любимые отрывки произведений и ответит на вопросы гостей. Также будет работать свободный микрофон. Все желающие смогут получить автограф писательницы.

Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

23 марта, четверг
17:30
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