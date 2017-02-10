10 февраля 2017 г. в 13:00 в Сахалинском областном художественном музее состоится мастер класс по акварели. Проводит занятие Сергей Васильевич Новоселов, художник, член Санкт-Петербургского отделения «Союз художников России».

Сергей Новоселов автор графических серий «Рыбаки Охотского моря», «Дети Чукотки», «Чукотка – 20-й век» и др. Участник областных, зональных и всероссийских выставок, а также многочисленных творческих экспедиций по Дальнему Востоку. Был художником международных трансконтинентальных гонок на собачьих упряжках «Надежда-91», «Надежда-92» по маршруту Ном (Аляска) – Анадырь (Чукотка). Участвовал в ежегодных отчетных выставках Союза художников в Санкт-Петербурге, совершил творческие поездки во Францию и Германию. В настоящее время живет в Гонозаводске.

Стоимость согласно прейскуранту музея.

Участие по предварительной записи. Количество мест ограничено.

Запись по телефону: 72-37-38