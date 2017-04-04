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Виктор Борисов-Мусатов и мастера общества «Голубая роза»

Виктор Борисов-Мусатов и мастера общества «Голубая роза»

04 апреля в 20-00 в Сахалинском областном художественном музее состоится онлайн-лекция «Виктор Борисов-Мусатов и мастера общества «Голубая роза» из Государственного Русского музея.

«Голубая роза» предшествовала рождению отечественного авангарда, и ее название, отвечавшее духу эпохи символизма, отражало свойственный участникам выставки мечтательный характер творчества. Под таким названием состоялась всего одна выставка, но и она сама, и искусство ее экспонентов принадлежат к числу самых значительных явлений эпохи Серебряного века национальной культуры.

Лекция Анны Владимировны Прозоровой будет посвящена произведениям общества «Голубая роза», которые представлены в рамках выставки «Виктор Борисов-Мусатов и мастера общества "Голубая роза"» в Михайловском замке.

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 137

Телефон для справок: 72-13-40, 72-20-47

www.sakhartmuseum.ru

Стоимость мероприятия - по прейскуранту музея.

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

4 апреля, вторник
20:00
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