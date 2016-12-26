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Василий Кандинский и Россия

Василий Кандинский и Россия

26 декабря в 20-00 в Сахалинском областном художественном музее состоится онлайн-лекция из Санкт-Петербурга по материалам выставки Русского музея " Василий Кандинский и Россия. К 150-летию со дня рождения художника".

Василий Васильевич Кандинский (1866–1944) – всемирно известный русский живописец и теоретик беспредметного искусства, оказавший значительное влияние на его последующее развитие в ХХ веке. На выставке в Русском музее творчество этого мастера впервые было представлено в аспекте национальных истоков его ранних фигуративных произведений и абстрактных полотен 1910-х годов.

Лектор – Станкевич Елена Валерьевна, заведующая методическим отделом экскурсионно-лекционной работы музея, искусствовед.

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 137 Телефон для справок: 72-13-40, 72-20-47. www.sakhartmuseum.ru Стоимость мероприятия - по прейскуранту музея.

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

26 декабря, понедельник
20:00
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