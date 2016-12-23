Святочные рассказы А.П. Чехова

На лекции расскажут о таком необычном жанре в творчестве А.П. Чехова как святочный рассказ. Гости познакомятся с такими произведениями писателя как «Кривое зеркало», «Восклицательный знак», «То была она» и другими.

Также участники узнают о традициях празднования Нового года в семье Чеховых и о том, какие поздравления Антон Павлович писал своим друзьям и близким.

Вход свободный.