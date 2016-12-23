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Святочные рассказы А.П. Чехова

Святочные рассказы А.П. Чехова

Музей «Остров Сахалин» приглашает на новую лекцию, посвящённую святочным рассказам А.П. Чехова.

На лекции расскажут о таком необычном жанре в творчестве А.П. Чехова как святочный рассказ. Гости познакомятся с такими произведениями писателя как «Кривое зеркало», «Восклицательный знак», «То была она» и другими.

Также участники узнают о традициях празднования Нового года в семье Чеховых и о том, какие поздравления Антон Павлович писал своим друзьям и близким.

 Вход свободный.

 

Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

23 декабря, пятница
17:00
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24 декабря, суббота
17:00
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25 декабря, воскресенье
17:00
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26 декабря, понедельник
17:00
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27 декабря, вторник
17:00
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Комментарии
Online
ILYA301968 Online
Написано 16 декабря, в 23:11
ПойдУ!!!
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