Святочные рассказы А.П. Чехова
Музей «Остров Сахалин» приглашает на новую лекцию, посвящённую святочным рассказам А.П. Чехова.
На лекции расскажут о таком необычном жанре в творчестве А.П. Чехова как святочный рассказ. Гости познакомятся с такими произведениями писателя как «Кривое зеркало», «Восклицательный знак», «То была она» и другими.
Также участники узнают о традициях празднования Нового года в семье Чеховых и о том, какие поздравления Антон Павлович писал своим друзьям и близким.
Вход свободный.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774
23 декабря, пятница
17:00
24 декабря, суббота
17:00
25 декабря, воскресенье
17:00
26 декабря, понедельник
17:00
27 декабря, вторник
17:00
28 декабря, среда
17:00
29 декабря, четверг
17:00
30 декабря, пятница
17:00
31 декабря, суббота
17:00
1 января, воскресенье
17:00
2 января, понедельник
17:00
3 января, вторник
17:00
4 января, среда
17:00
5 января, четверг
17:00
6 января, пятница
17:00
7 января, суббота
17:00
8 января, воскресенье
17:00
9 января, понедельник
17:00
10 января, вторник
17:00
11 января, среда
17:00
12 января, четверг
17:00
13 января, пятница
17:00
14 января, суббота
17:00
15 января, воскресенье
17:00
16 января, понедельник
17:00
17 января, вторник
17:00
18 января, среда
17:00
19 января, четверг
17:00
20 января, пятница
17:00
21 января, суббота
17:00
22 января, воскресенье
17:00
23 января, понедельник
17:00
24 января, вторник
17:00
25 января, среда
17:00
26 января, четверг
17:00
Комментарии
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ILYA301968 Online
Написано 16 декабря, в 23:11
ПойдУ!!!
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