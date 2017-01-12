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Сахалин и Курилы в лицах - лекции

Сахалин и Курилы в лицах - лекции

В рамках выставочного проекта «Сахалин и Курилы в лицах», приуроченного к 70-летию со дня образования Сахалинской области Литературно?художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» с 12 января по 16 февраля 2017 года приглашает посетить лекции.

На лекциях участники узнают об истории Сахалинской области в послевоенный период, о развитии угольной, нефтяной, рыбной и лесной промышленности в конце 40-х – начале 50-х годов ХХ века. Также на лекциях расскажут о Героях Социалистического Труда, художниках, писателях и поэтах Сахалина и Курил.

Рассказ будет проходить в экспозиции, что позволит окунуться в атмосферу новой выставки и познакомиться с ее экспонатами.

Стоимость: 50 рублей.

Также принимаются коллективные заявки (от пяти человек) в любое удобное время. Предварительная запись по телефону: 43–65–09.

 

Расписание лекций:

 

Дата

Время

Тема лекции

12.01.17

18:00

Сахалинская область в послевоенные годы (1945–1947 гг.)

19.01.17

18:00

Экономическое развитие Сахалинской области в конце 40-х – начале 50-х годов ХХ века: нефтяная, угольная промышленности

26.01.17

18:00

Экономическое развитие Сахалинской области в конце 40-х – начале 50-х годов ХХ века: рыбная, лесная промышленности

2.02.17

17:00

Герои Социалистического Труда Сахалинской области

9.02.17

17:00

Сахалинские писатели и поэты второй половины ХХ века

16.02.17

17:00

Сахалинские художники второй половины ХХ века

 

Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

12 января, четверг
18:00
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19 января, четверг
18:00
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26 января, четверг
18:00
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2 февраля, четверг
17:00
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9 февраля, четверг
17:00
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