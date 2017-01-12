Сахалин и Курилы в лицах - лекции

В рамках выставочного проекта «Сахалин и Курилы в лицах», приуроченного к 70-летию со дня образования Сахалинской области Литературно?художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» с 12 января по 16 февраля 2017 года приглашает посетить лекции.

На лекциях участники узнают об истории Сахалинской области в послевоенный период, о развитии угольной, нефтяной, рыбной и лесной промышленности в конце 40-х – начале 50-х годов ХХ века. Также на лекциях расскажут о Героях Социалистического Труда, художниках, писателях и поэтах Сахалина и Курил.

Рассказ будет проходить в экспозиции, что позволит окунуться в атмосферу новой выставки и познакомиться с ее экспонатами.

Стоимость: 50 рублей.

Также принимаются коллективные заявки (от пяти человек) в любое удобное время. Предварительная запись по телефону: 43–65–09.

Расписание лекций: