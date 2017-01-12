Сахалин и Курилы в лицах - лекции
В рамках выставочного проекта «Сахалин и Курилы в лицах», приуроченного к 70-летию со дня образования Сахалинской области Литературно?художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» с 12 января по 16 февраля 2017 года приглашает посетить лекции.
На лекциях участники узнают об истории Сахалинской области в послевоенный период, о развитии угольной, нефтяной, рыбной и лесной промышленности в конце 40-х – начале 50-х годов ХХ века. Также на лекциях расскажут о Героях Социалистического Труда, художниках, писателях и поэтах Сахалина и Курил.
Рассказ будет проходить в экспозиции, что позволит окунуться в атмосферу новой выставки и познакомиться с ее экспонатами.
Стоимость: 50 рублей.
Также принимаются коллективные заявки (от пяти человек) в любое удобное время. Предварительная запись по телефону: 43–65–09.
Расписание лекций:
|
Дата
|
Время
|
Тема лекции
|
12.01.17
|
18:00
|
Сахалинская область в послевоенные годы (1945–1947 гг.)
|
19.01.17
|
18:00
|
Экономическое развитие Сахалинской области в конце 40-х – начале 50-х годов ХХ века: нефтяная, угольная промышленности
|
26.01.17
|
18:00
|
Экономическое развитие Сахалинской области в конце 40-х – начале 50-х годов ХХ века: рыбная, лесная промышленности
|
2.02.17
|
17:00
|
Герои Социалистического Труда Сахалинской области
|
9.02.17
|
17:00
|
Сахалинские писатели и поэты второй половины ХХ века
|
16.02.17
|
17:00
|
Сахалинские художники второй половины ХХ века
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774