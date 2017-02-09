К 70-летию образования Сахалинской области.

В музее начинается цикл лекций, популяризирующий знания о прошлом и настоящем Сахалина и Курильских островов по истории, культуре Сахалинской области.

Общая тема: «Путешествие в прошлое и в сегодняшний день».

Запланированные темы:

«На виражах истории» (Владимировка — Тойохара — Южно-Сахалинск), «О любимых уголках города Южно-Сахалинска» (о городском парке им. Юрия Алексеевича Гагарина), «Ушедшие в бессмертие» (о скульптурах и памятниках героям-освободителям Сахалина и Курил, о великих переселенцах 30-х годов ХIХ века).

70 лет со дня образования Сахалинской области — это значимое событие для всех нас. Область прошла сложный путь в политической истории острова ХХ века: каторга 1869?1906 гг., японская оккупация Сахалина 1905 г. и 1920?1925 гг., Вторая мировая война, возвращение Советскому Союзу Южного Сахалина и Курильских островов в 1945 году, образование Сахалинской области и её развитие.

О единении разных исторических эпох, различных культурных традиций, прошлого и настоящего — об этом будут встречи с интересными собеседниками, путешественниками, краеведами — с людьми, любящими свой край. Многие из них пишут книги, привлекая своих читателей к познанию родного края и воспитанию любви к нему.

9 февраля в 15:00 состоится первая встреча «…похожий на дворец…». Речь пойдёт о здании Сахалинского областного краеведческого музея. Многие годы музей остаётся загадочным, необычным и притягательным для жителей и гостей города. Это понятно. Музей напоминает средневековый замок, что сразу выделяет его из всех остальных зданий на Коммунистическом проспекте. В июле 1935 года в городе Тойохара было начато строительство нового здания музея губернаторства Карафуто, которое длилось два года. В 1937 году музей был торжественно открыт для посещения. После окончания Второй мировой войны японский музей в городе Тойохара был национализирован и 11 мая 1946 года был открыт Областной краеведческий музей.

На сегодняшний день музей — одно из ведущих научно-исследовательских и просветительских учреждений культуры Сахалинской области. Миссия музея — хранить, изучать и собирать музейные коллекции и предметы, составляющие культурное наследие народов России, Сахалина, и пропагандировать среди населения научные знания.

О музее, его истории расскажет Игорь Анатольевич Самарин — сахалинский краевед, археолог, этнограф, историк, путешественник, художник-фотограф, хранитель времени; старший научный сотрудник отдела истории Сахалинского областного краеведческого музея.