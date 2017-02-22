22 февраля в 15:00. Научно-популярную лекцию «Подходы к прогнозированию вылова беспозвоночных» прочитает кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник группы математического моделирования отдела прогнозирования. ФБГНУ «СахНИРО» Игорь Сергеевич Черниенко

Лекция проходит в рамках музейного лектория «Естественная история Сахалина и Курильских островов» работающего в музее с 2003 года. В нем принимают участие ученые музея и других научно-исследовательских учреждений Сахалинской области. Лекции носят научно-популярный характер. Основная аудитория - взрослые, студенческая молодежь, учащиеся старшего школьного возраста

По входным билетам в музей (взрослый – 70 руб.; детский – 0 руб.).

Справки по телефону: 72-75-55