"Остров «отверженных»

Краеведческий музей приглашает с 18 по 21 апреля 2017 года на лекцию, посвященную 148-й годовщине учреждения каторги на Сахалине.

Лекция на основе документов и воспоминаний побывавших здесь писателей — А. П. Чехова и В. М. Дорошевича — знакомит с особенностями сахалинской жизни в период каторги. Официальной датой учреждения cахалинской каторги считается 18 апреля 1869 года — дата утверждения Александром II «Положения Комитета об устройстве каторжных работ». 10 апреля 1906 года каторга на Сахалине была отменена. По оценкам историков, всего за время существования каторги на острове отбыли наказание около 40 тысяч осужденных. Лекцию проводит сотрудник научно-просветительного отдела Сахалинского областного краеведческого музея Жанна Константиновна Белоносова.

Запись на лекцию по телефону: 72–75–55.