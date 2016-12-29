29 декабря в 19.00 в Сахалинском областном художественном музее, в рамках проекта «Музейные четверги», состоится лекция – практикум художницы Анны Шабыровой (г. Москва) "Внутренний диалог".

У вас будет возможность погрузиться и изучить творчество художников-космистов и визионеров. Вы получите радость от творчества и увидите свой потенциал.

Формат мероприятия:

- разбираем терминологию

- визуальная лекция

- изучаем особенности художников

- практика "Внутренний диалог"

- делимся впечатлениями

- в процессе встречи идет общение между зрителями

- познакомитесь с особенностями работы пастелью

Вход и участие в мероприятии – свободный

Количество мест ограничено.

Для участия в мастер-классе необходима регистрация по телефону: 72-36-43