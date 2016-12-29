Музейные четверги
29 декабря в 19.00 в Сахалинском областном художественном музее, в рамках проекта «Музейные четверги», состоится лекция – практикум художницы Анны Шабыровой (г. Москва) "Внутренний диалог".
У вас будет возможность погрузиться и изучить творчество художников-космистов и визионеров. Вы получите радость от творчества и увидите свой потенциал.
Формат мероприятия:
- разбираем терминологию
- визуальная лекция
- изучаем особенности художников
- практика "Внутренний диалог"
- делимся впечатлениями
- в процессе встречи идет общение между зрителями
- познакомитесь с особенностями работы пастелью
Вход и участие в мероприятии – свободный
Количество мест ограничено.
Для участия в мастер-классе необходима регистрация по телефону: 72-36-43
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643