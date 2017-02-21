21 февраля в 20.00 в Сахалинском областном художественном музее состоится онлайн-лекция «Морские сражения на полотнах И.К. Айвазовского» из Государственного Русского музея совместно с Центральным военно-морским музеем Санкт-Петербурга.

Слушателей лекции ждет диалог искусствоведа и историка, построенный на сопоставлении живописных особенностей картины и исторических реалий. Искусствовед ведет основное повествование о творческом развитии мастера и создании произведений. Историк дополняет рассказом об истории русского флота.

Лекторы:

Анна Владимировна Прозорова - искусствовед, ведущий методист сектора методики экскурсионной лекционной работы Русского музея.

Цехановская Ольга Константиновна - научный сотрудник Центрального военно-морского музея (Санкт-Петербург).