24 марта, в пятницу, в 19:00 в Сахалинском областном художественном музее состоится онлайн-лекция из Музея уличного искусства (г. Санкт-Петербург) «Миссия выполнима: опыт музея стрит-арта». Музей стрит-арта расположен на действующем «Заводе слоистых пластиков» на востоке Санкт-Петербурга. Основные направления деятельности музея – реализация новаторских проектов молодых художников, организация выставок, сбор и изучение информации об уличном искусстве, внедрение нового подхода к развитию индустриальных территорий. Технический директор музея, Александр Мущенко, расскажет об особенностях взаимодействия с художниками, процессе создания выставок и вызовах, с которыми приходится при этом сталкиваться. Слушателям лекции будет предложен бодрящий китайский чай от магазина «Колодец Дракона».

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 137

Телефон для справок: 72-13-40, 72-20-47.

www.sakhartmuseum.ru

Стоимость мероприятия - по прейскуранту музея.