афиша
афиша
Регистрация
Миссия выполнима: опыт музея стрит-арта

Миссия выполнима: опыт музея стрит-арта

24 марта, в пятницу, в 19:00 в Сахалинском областном художественном музее состоится онлайн-лекция из Музея уличного искусства (г. Санкт-Петербург) «Миссия выполнима: опыт музея стрит-арта». Музей стрит-арта расположен на действующем «Заводе слоистых пластиков» на востоке Санкт-Петербурга. Основные направления деятельности музея – реализация новаторских проектов молодых художников, организация выставок, сбор и изучение информации об уличном искусстве, внедрение нового подхода к развитию индустриальных территорий. Технический директор музея, Александр Мущенко, расскажет об особенностях взаимодействия с художниками, процессе создания выставок и вызовах, с которыми приходится при этом сталкиваться. Слушателям лекции будет предложен бодрящий китайский чай от магазина «Колодец Дракона».

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 137

Телефон для справок: 72-13-40, 72-20-47.

www.sakhartmuseum.ru

Стоимость мероприятия - по прейскуранту музея.

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

24 марта, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru