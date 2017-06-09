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Живой концерт!

Живой концерт!

"Живой концерт!" Юлии Вятржик и "Вольных музыкантов"

Юлия Вятржик и "Вольные музыканты"приглашают жителей и гостей Южно-Сахалинска на "Живой Концерт", который состоится в 9 июня в 18:00 в ДК Железнодорожников.

Зрителей ожидают добрые и красивые песни под гитару - авторские и широко известные композиции. А также стихи участников движения и известных русских поэтов, ритмы кахона и яркое световое шоу.

Музыканты обещают подарить гостям море творчества и хорошего настроения.

После концерта в фойе ДК пройдёт небольшая ярмарка, на которой можно будет приобрести диски с песнями участников движения, а также изделия ручной работы.

Часть средств, собранных во время концерта, будет направлена на благотворительные цели. Стоимость билета - 150 рублей, возрастных ограничений нет, детям вход свободный.

Кстати, несколько билетов на это выступление "Вольные музыканты" разыграют 4 июня на бесплатном концерте в городском парке им. Гагарина, который пройдет с 15:00 до 16:30 часов на площадке возле озера Верхнего.

Все вопросы и предложения по телефонам:

89004303839 - Юлия,

89146423508 - Виталий,

89841801976 - Алексей.

Более подробную информацию можно найти в ВКонтакте: https://vk.com/jivoyconcert

Возрастной ценз 0+

Контакты организатора: Вятржик Юлия Сергеевна, член НП "Вольные музыканты" kralya_ya@mail.ru, 89004303839 .

Где и когда?
Дом культуры железнодорожников

Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 55, тел. 8 (4242) 714670, 712925, 714443, 713515, 714197

9 июня, пятница
18:00
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