Южно-Сахалинский городской камерный оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Тигран Ахназарян) приглашает жителей и гостей области на закрытие 18 концертного сезона.



Мероприятие состоится 9 и 10 июня в центре просвещения и культуры Республики Кореи (проспект Мира, 83а). Начало в 19:00.



В программе:



9 июня



Бетховен — увертюра "Кориолан";

Моцарт — Концерт №4 для валторны с оркестром;

Арбан — "Венецианский карнавал" для трубы с оркестром;

Рахманинов — Симфония №2 (третья часть);

Арбан — вариации на тему из оперы "Норма" Беллини для трубы с оркестром;

Хачатурян — фрагменты из балета "Спартак".



10 июня



Бетховен — увертюра "Кориолан";

Рахманинов — Симфония №2 (третья часть);

Хачатурян — фрагменты из балета "Спартак";

произведения Мартинсона, Понтинена, Морриконе для трубы с оркестром;

Гершвин — Рапсодия в стиле блюз (переложение Докшицера для трубы с оркестром).



Билеты продаются в кассах:

- Сахалинский театр кукол, Коммунистический пр. 28-а (тел.: 45-80-70)

- Центральная детская музыкальная школа, ул. Невельского 47

- Дом быта

- ТРК "Сити-молл"



Информация по телефону +7-962-415-72-55 (СМС, Whats’App), Инстаграмм (sakh_orchestra)



Стоимость билетов: 600 - 1200 руб.