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Закрытие 18 концертного сезона

Закрытие 18 концертного сезона

Южно-Сахалинский городской камерный оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Тигран Ахназарян) приглашает жителей и гостей области на закрытие 18 концертного сезона.

Мероприятие состоится 9 и 10 июня в центре просвещения и культуры Республики Кореи (проспект Мира, 83а). Начало в 19:00.

В программе:

9 июня

Бетховен — увертюра "Кориолан";
Моцарт — Концерт №4 для валторны с оркестром;
Арбан — "Венецианский карнавал" для трубы с оркестром;
Рахманинов — Симфония №2 (третья часть);
Арбан — вариации на тему из оперы "Норма" Беллини для трубы с оркестром;
Хачатурян — фрагменты из балета "Спартак".

10 июня

Бетховен — увертюра "Кориолан";
Рахманинов — Симфония №2 (третья часть);
Хачатурян — фрагменты из балета "Спартак";
произведения Мартинсона, Понтинена, Морриконе для трубы с оркестром;
Гершвин — Рапсодия в стиле блюз (переложение Докшицера для трубы с оркестром).

Билеты продаются в кассах:
- Сахалинский театр кукол, Коммунистический пр. 28-а (тел.: 45-80-70)
- Центральная детская музыкальная школа, ул. Невельского 47 
- Дом быта
- ТРК "Сити-молл"

Информация по телефону +7-962-415-72-55 (СМС, Whats’App), Инстаграмм (sakh_orchestra)

Стоимость билетов: 600 - 1200 руб.

Где и когда?
Центр просвещения и культуры республики Корея

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83а, тел. 8 (4242) 505696

9 июня, пятница
19:00
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10 июня, суббота
19:00
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