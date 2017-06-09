Закрытие 18 концертного сезона
Южно-Сахалинский городской камерный оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Тигран Ахназарян) приглашает жителей и гостей области на закрытие 18 концертного сезона.
Мероприятие состоится 9 и 10 июня в центре просвещения и культуры Республики Кореи (проспект Мира, 83а). Начало в 19:00.
В программе:
9 июня
Бетховен — увертюра "Кориолан";
Моцарт — Концерт №4 для валторны с оркестром;
Арбан — "Венецианский карнавал" для трубы с оркестром;
Рахманинов — Симфония №2 (третья часть);
Арбан — вариации на тему из оперы "Норма" Беллини для трубы с оркестром;
Хачатурян — фрагменты из балета "Спартак".
10 июня
Бетховен — увертюра "Кориолан";
Рахманинов — Симфония №2 (третья часть);
Хачатурян — фрагменты из балета "Спартак";
произведения Мартинсона, Понтинена, Морриконе для трубы с оркестром;
Гершвин — Рапсодия в стиле блюз (переложение Докшицера для трубы с оркестром).
Билеты продаются в кассах:
- Сахалинский театр кукол, Коммунистический пр. 28-а (тел.: 45-80-70)
- Центральная детская музыкальная школа, ул. Невельского 47
- Дом быта
- ТРК "Сити-молл"
Информация по телефону +7-962-415-72-55 (СМС, Whats’App), Инстаграмм (sakh_orchestra)
Стоимость билетов: 600 - 1200 руб.
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83а, тел. 8 (4242) 505696