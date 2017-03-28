Ярослав Сумишевский - человек, который буквально взорвал всемирную паутину своим уникальным талантом. И это неудивительно. Достаточно услышать хоть одну песню в исполнении Ярослава, чтобы понять, что это выдающийся артист.



Ярослав Сумишевский родился в городе Шахтерск Сахалинской области. Окончил Сахалинское училище искусств. После училища принял решение перебраться в город с большими возможностями – в Москву. Поступил на вокальный факультет Московского государственного университета культуры и искусств, который закончил в 2009 году.

Свою артистическую деятельность он начал с выступлений на небольших мероприятиях. Но постоянное стремление артиста к новым творческим проектам и его уверенность в том, что народ в России бесконечно талантлив, привело его к созданию реалити-шоу "Народный махор".

Суть данного шоу заключается в том, что Ярослав в компании со своей соведущей ищет талантливых исполнителей караоке в барах и ресторанах необъятной Москвы. В итоге "Народный махор" быстро обрёл невероятную популярность, нашёл свою аудиторию. Появилась и группа "Махор-Бэнд". Росла и популярность ведущего. Песни в исполнении Ярослава начали набирать миллионные просмотры в интернете, и его узнала и полюбила вся страна.

Ярослав с большой теплотой и любовью относится к своим поклонникам, и эта любовь взаимна. Этот молодой исполнитель собирает полные залы по всей стране. А секрет - в его невероятном обаянии, душевности и большом профессионализме.

В сольных концертах Ярослав исполняет свои собственные песни, уже полюбившиеся народом: "Давай оставим все как есть", "Ах, туман, туман", "Не плачь по мне, не плачь", "Любимая женщина", "Белые туманы" и многие другие...

Важно: на концертах, где выступает Ярослав со своей группой "Махор-Бэнд", всегда живой звук! Поэтому все они проходят на "ура", а благодарные зрители очень тепло встречают артиста и аплодируют стоя.

Недавно произошло ещё одно важное событие в жизни Ярослава: музыкальное шоу "Народный махор" стало обладателем премии "Рунета 2016" как лучший интернет-проект.

Билеты в кассах:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296 (1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55 (понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)