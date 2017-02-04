Время любить...
Есть люди, которые озаряют нашу жизнь новым светом. Помогают взглянуть по-другому на обыденные вещи. Трогают забытые струны души, погрязшей в суете и рутине. Помогают понять, что жизнь – это миг, который надо успеть понять, прожить, прочувствовать...
"Время любить..." - сольный концерт Шавката Содикова. И именно Вам, уважаемые зрители, предстоит первыми оценить творчество автора и исполнителя. Вечер посвящён тому, что близко всем – любовь, семья, Родина, мир. Каждая его песня – кусочек жизни, смысл прожитых мгновений, пропущенный через сердце.
Говорят, что в начале мы выбираем путь, а дальше путь ведёт нас. Верность детской мечте определила творческий путь Шавката, Шавкат Содиков автор и исполнитель своих песен.
Он предпочитает петь то, что сам пережил, прочувствовал, пропустил через свою душу. И именно потому, что песни его наполнены искренностью, они так трогают душу и заставляют
сердце биться чаще.
А так же в планах:
05.02.2017 город Корсаков КДЦ "Океан"
06.02.2017 город Корсаков КДЦ "Океан"
13.05.2017 город Долинск ККЗ "Россия"
23.05.2017 город АНИВА РДК Анива
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365