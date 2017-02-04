Есть люди, которые озаряют нашу жизнь новым светом. Помогают взглянуть по-другому на обыденные вещи. Трогают забытые струны души, погрязшей в суете и рутине. Помогают ­понять, что жизнь – это миг, который надо ­успеть понять, прожить, прочувствовать...





"Время любить..." - сольный концерт Шавката Содик­ова. И именно Вам, уважаемые зрители, предстоит первыми оценить творчество автора ­и исполнителя. Вечер ­посвящён тому, что близко всем – любовь, семья, Родина, мир. Каждая его песня – кусочек жизни, смысл прожитых мгновений, пропущенный через сердце.

Говорят, что в начале мы выбираем путь, а­ дальше путь ведёт нас. Верность детской мечте определила творческий путь Шавката, Ш­авкат Содиков автор и­ исполнитель своих песен.

Он предпочитает петь то, что сам пережил,­ прочувствовал, пропустил через свою душу.­ И именно потому, что песни его наполнены ­искренностью, они так трогают душу и заставляют

сердце биться чаще.



А так же в планах:

05.02.2017 город ­Корсаков КДЦ "Океан" ­

06.02.2017 город ­Корсаков КДЦ "Океан"

13.05.2017 город ­Долинск ККЗ "Россия"­

23.05.2017 город ­АНИВА РДК Анива