афиша
афиша
Регистрация
Время любить...

Время любить...

Есть люди, которые озаряют нашу жизнь новым светом. Помогают взглянуть по-другому на обыденные вещи. Трогают забытые струны души, погрязшей в суете и рутине. Помогают ­понять, что жизнь – это миг, который надо ­успеть понять, прожить, прочувствовать...



"Время любить..." - сольный концерт Шавката Содик­ова. И именно Вам, уважаемые зрители, предстоит первыми оценить творчество автора ­и исполнителя. Вечер ­посвящён тому, что близко всем – любовь, семья, Родина, мир. Каждая его песня – кусочек жизни, смысл прожитых мгновений, пропущенный через сердце.
Говорят, что в начале мы выбираем путь, а­ дальше путь ведёт нас. Верность детской мечте определила творческий путь Шавката, Ш­авкат Содиков автор и­ исполнитель своих песен.
Он предпочитает петь то, что сам пережил,­ прочувствовал, пропустил через свою душу.­ И именно потому, что песни его наполнены ­искренностью, они так трогают душу и заставляют
сердце биться чаще.

А так же в планах:
05.02.2017 город ­Корсаков КДЦ "Океан" ­
06.02.2017 город ­Корсаков КДЦ "Океан"
13.05.2017 город ­Долинск ККЗ "Россия"­
23.05.2017 город ­АНИВА РДК Анива

Где и когда?
Столица, конгресс-холл

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365

4 февраля, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Евгений Финкельштейн
Евгений Финкельштейн
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru