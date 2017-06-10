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Уральские пельмени

Уральские пельмени

Концерт, который вы увидите 11 июня — лучшее, что было создано "Уральскими Пельменями" за долгие годы бурной деятельности. Материала хватило бы ещё на уйму бенефисов, но для Южно-Сахалинска выбрали только самое весёлое и оригинальное!



В феерическую программу вошли не только известные, ставшие классикой номера, но и новые постановки. Завороженные артистами зрители всегда являются частью шоу, но каково на этот раз… вы узнаете, побывав на концерте!

В зале и на сцене будут происходить невероятные вещи! Вы можете стать реальным участником шоу, а не сожалеть, слушая рассказы тех, кто побывал на концерте.

Билеты в продаже в кассах:
- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296
(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)
- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55
(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00,
воскр. - выходной)

Где и когда?
Столица, конгресс-холл

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365

11 июня, воскресенье
00:00
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