афиша
афиша
Регистрация
Три тенора. Три страсти. И музыка - одна любовь.

Три тенора. Три страсти. И музыка - одна любовь.

В основе концерта – вокальная программа, построенная на произведениях репертуара самого обольстительного и романтического мужского голоса – тенора. Вот уже несколько столетий магия их голосов неизменно властвует над публикой, большинство вокальных партий прославленных композиторов создано именно для певцов-теноров.

8 июня в 19.00 часов в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица» у южносахалинцев и гостей областного центра представится уникальная возможность на одной сцене насладиться красотой голосов сразу трех островных певцов.

МИХАИЛ  ВЕРБИЦКИЙ – солист камерного оркестра г. Южно-Сахалинска, Гран-при – 2013 и лауреат областных конкурсов вокалистов.

ФЁДОР ПОРУТЧИКОВ — солист Государственного симфонического оркестра Крымской филармонии

ЛЕОНИД ВСЕВОЛОДСКИЙ – артист Сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова. Лауреат премии Губернатора Сахалинской области и  конкурсов вокалистов.

В концерте прозвучат арии из опер и оперетт, романсы русских и зарубежных композиторов, народные песни, песни итальянских композиторов.

Партия фортепиано: Анна Матинян.

Концерт проводится под руководством Светланы Маслиной-Козловой. 

ВХОД  СВОБОДНЫЙ

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

8 июня, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
+2
Популярное на ASTV
Живой концерт!
Живой концерт!
Уральские пельмени
Уральские пельмени
Закрытие 18 концертного сезона
Закрытие 18 концертного сезона
Светлана Лобода
Светлана Лобода
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru