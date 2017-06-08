Три тенора. Три страсти. И музыка - одна любовь.

В основе концерта – вокальная программа, построенная на произведениях репертуара самого обольстительного и романтического мужского голоса – тенора. Вот уже несколько столетий магия их голосов неизменно властвует над публикой, большинство вокальных партий прославленных композиторов создано именно для певцов-теноров.

8 июня в 19.00 часов в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица» у южносахалинцев и гостей областного центра представится уникальная возможность на одной сцене насладиться красотой голосов сразу трех островных певцов.

МИХАИЛ ВЕРБИЦКИЙ – солист камерного оркестра г. Южно-Сахалинска, Гран-при – 2013 и лауреат областных конкурсов вокалистов.

ФЁДОР ПОРУТЧИКОВ — солист Государственного симфонического оркестра Крымской филармонии

ЛЕОНИД ВСЕВОЛОДСКИЙ – артист Сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова. Лауреат премии Губернатора Сахалинской области и конкурсов вокалистов.

В концерте прозвучат арии из опер и оперетт, романсы русских и зарубежных композиторов, народные песни, песни итальянских композиторов.

Партия фортепиано: Анна Матинян.

Концерт проводится под руководством Светланы Маслиной-Козловой.

ВХОД СВОБОДНЫЙ