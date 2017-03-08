Весна – это вечная песнь любви и цветов, это пора мечтаний, чудесных грёз и надежд. В начале марта мы встречаем самый прекрасный праздник – Международный женский день.





8 марта в 13:00 часов Городской Дом культуры «Родина» приглашает всех желающих на праздничный концерт "Торжественная музыка весны", посвященный Международному женскому дню. Милые женщины в этот день для вас прозвучат песни о любви, женской красоте и нежности в исполнении лучших мужских голосов и творческих коллективов города. Вход свободный.



Информация по телефону 72-84-85.