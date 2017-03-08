афиша
афиша
Регистрация
Торжественная музыка весны

Торжественная музыка весны

Весна – это вечная песнь любви и цветов, это пора мечтаний, чудесных грёз и надежд. В начале марта мы встречаем самый прекрасный праздник – Международный женский день. 



8 марта в 13:00 часов Городской Дом культуры «Родина» приглашает всех желающих на праздничный концерт "Торжественная музыка весны", посвященный Международному женскому дню. Милые женщины в этот день для вас прозвучат песни о любви, женской красоте и нежности в исполнении лучших мужских голосов и творческих коллективов города. Вход свободный.

Информация по телефону 72-84-85.

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

8 марта, среда
13:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Музыкальный калейдоскоп
Музыкальный калейдоскоп
Ольга Кормухина
Ольга Кормухина
Души изменчивой приметы
Души изменчивой приметы
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru