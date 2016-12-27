САХАЛИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ПРИГЛАШАЕТ НА «СВЯТОЧНУЮ ВЕЧЁРКУ» ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «БЕЛЫЕ РОСЫ»

27 декабря в 18.30 в Большом зале Сахалинского колледжа искусств состоится заключительный концерт фестиваля «Рождественские встречи». Фольклорный ансамбль Сахалинского колледжа искусств «Белые росы» представит новое игровое, театрализованное представление «Святочная вечёрка». Вход свободный. Предновогоднее время стало замечательным поводом провести традиционную вечёрку, вспомнить о своих духовных корнях, прикоснуться к истокам народного творчества. Гостей ждут песни, хороводы, пляски, игры, театрализованные представления ряженых. Традиционные русские забавы для современной молодежи могут стать отличным способом найти себя и определиться в этом мире. Мы собираемся, чтобы вместе с вами петь, плясать, водить хороводы и учиться все это делать правильно, по-русски! Наша вечерка даст живое и естественное общение, умение взаимодействовать с окружающими людьми. Танцы, игры будут неплохой физической нагрузкой. Эмоциональное, культурное, духовное погружение в традицию создаст гармонию, даст здоровый эмоциональный заряд. Вы почувствуете, как гармонизируются отношения между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми. Вечёрка даст возможность найти друзей или единомышленников. Это будет интересный, хороший отдых, общение и развлечение. Вечёрка — это повод нарядиться в русский костюм и быть красивым!