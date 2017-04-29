Шаг за шагом
Сахалинская филармония представляет «Шаг за шагом» – танцевальный вечер, посвященный Международному дню танца.
Впервые на Сахалине! Презентация нового танцевального направления Smooth Ballroom Danceот Театра Танца «Диалог».
Всех гостей ждут яркие и запоминающиеся выступления в командном конкурсе лучших танцевальных пар Сахалинской области.
В программе вечера участвуют специально приглашенные артисты из Москвы – танцевальный шоу-дуэт: Владислав Никишин и Полина Голубева.
Удивительную атмосферу вечера дополнит живая музыка от группы «Джаз Тайм».
Для гостей вечера «Шаг за шагом» – места за столиками, а также свободная танцевальная площадка, где каждый сможет окунуться в волшебный мир танца.
Дресс-код: дамы – вечернее или коктейльное платье; господа – строгий костюм.
Приглашаем вас продолжить замечательную традицию праздновать Международный день танца.
29 апреля в 18.00
Конгресс-Холл, "Столица"
Билеты уже в продаже!
Касса Сахалинской филармонии:
ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»)
тел. (4242) 304–104
Подробности на сайте www.sakhfilarmonia.ru
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365