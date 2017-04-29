Сахалинская филармония представляет «Шаг за шагом» – танцевальный вечер, посвященный Международному дню танца.

Впервые на Сахалине! Презентация нового танцевального направления Smooth Ballroom Danceот Театра Танца «Диалог».

Всех гостей ждут яркие и запоминающиеся выступления в командном конкурсе лучших танцевальных пар Сахалинской области.

В программе вечера участвуют специально приглашенные артисты из Москвы – танцевальный шоу-дуэт: Владислав Никишин и Полина Голубева.

Удивительную атмосферу вечера дополнит живая музыка от группы «Джаз Тайм».

Для гостей вечера «Шаг за шагом» – места за столиками, а также свободная танцевальная площадка, где каждый сможет окунуться в волшебный мир танца.

Дресс-код: дамы – вечернее или коктейльное платье; господа – строгий костюм.

Приглашаем вас продолжить замечательную традицию праздновать Международный день танца.

29 апреля в 18.00

Конгресс-Холл, "Столица"

Билеты уже в продаже!

Касса Сахалинской филармонии:

ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»)

тел. (4242) 304–104

Подробности на сайте www.sakhfilarmonia.ru