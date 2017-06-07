7 июня на сцене ККЗ Октябрь состоится большой юбилейный концерт Сергея ПЕНКИНА – маэстро отпраздновал своё 55-летие!

Лучшим подарком для музыканта станет встреча со своими поклонниками, которых, конечно же, наберется не мало, ведь имя Сергей Пенкин – всегда знак качества на сцене!

Это будет необыкновенный концерт одного из самых одаренных, уникальных, ярких и незабываемых артистов. На концерте прозвучат новые, а также уже ставшие классикой хиты Сергея Пенкина в современном звучании. Шоу будет дополнено яркими сценическими образами, которые стали визитной карточкой артиста.

Юбилейное шоу Сергея Пенкина станет праздником для его многочисленных поклонников - тех, кто ценит и знает толк в настоящей музыке. Он, как никто другой, умеет создавать в зале неповторимую атмосферу, его концерт- всегда настроение, в котором изысканно сочетаются минорные и мажорные ноты. Артист заставляет улыбаться и немного грустить, задумываться о вечном и одновременно окунаться в атмосферу яркого карнавала. Не случайно на встречу с Сергеем Пенкиным зрители готовятся особенно: дамы в вечерних туалетах в сопровождении элегантных спутников. Это не просто концерт любимого артиста, для зрителей, это - культурное событие, воспоминания о котором сохраняются надолго.

Сергей Пенкин: «Я ощущаю себя очень молодо, не больше, чем на 25 лет. У меня сохранились совершенно юношеская жажда жизни, стремление узнавать и открывать для себя мир вокруг. Я с легкостью отправляюсь в путешествия, ищу и нахожу каждый день что-то новое, как в творчестве, так и в повседневной жизни. С возрастом в паспорте я тоже живу в гармонии. Вообще, очень важно, на мой взгляд, жить в гармонии с собой. Мне интересно жить и в каждом возрасте я нахожу свои неповторимые плюсы. 55 лет – дата, безусловно, серьезная и важная. Но по большому счету, это просто красивая цифра, две пятерки. И это еще не время подведения итогов. Мне есть что сказать, что спеть». И в этом нет сомнений!

Спешите видеть:

07 июня 2017 г.

ККЗ Октябрь

19-00

юбилейный концерт Сергея Пенкина!

Онлайн bilet.sakh.com

Билеты в продажах в кассах:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)