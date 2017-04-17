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РУКИ ВВЕРХ – 20 лет!

РУКИ ВВЕРХ – 20 лет!

В этом году 'Руки Вверх' отмечают 20-летие!

15 апреля 2017 года Сергей Жуков и его друзья выйдут на сцену Арена Сити, чтобы в окружении любимой публики отпраздновать юбилей легендарного коллектива масштабным гала-концертом.

Юбилейное шоу всенародно любимой группы проходят с неизменным аншлагом.

'Руки Вверх!' – уникальная группа, которая прошла путь от провинциальных дискотек до ревущих стадионов. Это музыка, которую любят миллионы людей во всем мире! Это песни, ротации которых на радио побили все рекорды! Это альбомы, которые обрели заслуженный статус платиновых!

На концертах 'Руки Вверх!' можно услышать легендарные песни, знакомые всей стране, ощутить потрясающий восторг, ностальгию, радость при прослушивании вечных и любимых хитов. Концерты 'Руки Вверх!' – это возможность окунуться в детство, испытать яркие эмоции и устроить настоящий праздник себе и своим близким.

Оригинальная постановка, видеоинсталляции, танцы нон-стоп и дискотека от души – в субботний вечер 15 апреля на самом большом танцполе Сахалина!

Зрительские зоны организованы весьма демократично:

перед сценой будет выделена традиционная фан-зона для самых отчаянных поклонниц группы; за ней разместится dance-зона, к которой в ходе концерта могут присоединяться зрители с билетами на трибуны – у этих зон единая стоимость билета.

На площадке будет работать фудкорт.

Торопитесь: города-участники дальневосточные города уже в активной фазе продаж и прогнозируют их окончание глубоко до назначенной даты, а некоторые из-за аншлага уже объявили по дополнительному концерту!

У сахалинцев всё впереди!

Готовимся к субботнему отрыву!

Кассы:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)

Где и когда?
Арена Сити, ледовый комплекс

Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 480, тел. (4242) 708-708, 708-812 - касса

17 апреля, понедельник
19:00
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Комментарии
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Яков Максимов Online
Написано 28 июля 2015, в 12:16
Мимимимимимими
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+10
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Елена Кириченко Online
Написано 28 июля 2015, в 12:18
Каждый наверное целовался во время медляка группы "Руки вверх" на дискотеке
я да
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+10
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Яков Максимов Online
Написано 28 июля 2015, в 12:22
Елена Кириченко, ого-го-го какие исторические вещи творились во время этих песен
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+7
Online
Елена Кириченко Online
Написано 28 июля 2015, в 12:26
Яков Максимов, если открыть мой песенник, то там выписаны на слух слова всех их песен
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+7
Online
Яков Максимов Online
Написано 28 июля 2015, в 12:26
Елена Кириченко, а у меня по шпане диск истерся в пыль на песне "Здравствуй, это я"
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+7
Еще 8 комментариев
Маргоша.
Написано 28 июля 2015, в 12:31
Я иду, еще в мае билеты купила. Себе и мужу в партер, а дочке в фан-зону.
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+7
Online
Яков Максимов Online
Написано 28 июля 2015, в 12:33
Маргоша, буду ждать конкурсов АСТВ
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+7
BenZina
Написано 28 июля 2015, в 12:34
Маргоша, сколько билет стОит?
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+6
Маргоша.
Написано 28 июля 2015, в 12:34
BenZina, фан-зона -1500, партер-3000
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+7
Еще 12 комментариев
olgaromanova
Написано 11 января 2017, в 13:10
Обожаю!!! Пойдем обязательно!
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