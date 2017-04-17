РУКИ ВВЕРХ – 20 лет!

В этом году 'Руки Вверх' отмечают 20-летие!

15 апреля 2017 года Сергей Жуков и его друзья выйдут на сцену Арена Сити, чтобы в окружении любимой публики отпраздновать юбилей легендарного коллектива масштабным гала-концертом.

Юбилейное шоу всенародно любимой группы проходят с неизменным аншлагом.

'Руки Вверх!' – уникальная группа, которая прошла путь от провинциальных дискотек до ревущих стадионов. Это музыка, которую любят миллионы людей во всем мире! Это песни, ротации которых на радио побили все рекорды! Это альбомы, которые обрели заслуженный статус платиновых!

На концертах 'Руки Вверх!' можно услышать легендарные песни, знакомые всей стране, ощутить потрясающий восторг, ностальгию, радость при прослушивании вечных и любимых хитов. Концерты 'Руки Вверх!' – это возможность окунуться в детство, испытать яркие эмоции и устроить настоящий праздник себе и своим близким.

Оригинальная постановка, видеоинсталляции, танцы нон-стоп и дискотека от души – в субботний вечер 15 апреля на самом большом танцполе Сахалина!

Зрительские зоны организованы весьма демократично:

перед сценой будет выделена традиционная фан-зона для самых отчаянных поклонниц группы; за ней разместится dance-зона, к которой в ходе концерта могут присоединяться зрители с билетами на трибуны – у этих зон единая стоимость билета.

На площадке будет работать фудкорт.

Торопитесь: города-участники дальневосточные города уже в активной фазе продаж и прогнозируют их окончание глубоко до назначенной даты, а некоторые из-за аншлага уже объявили по дополнительному концерту!

У сахалинцев всё впереди!

Готовимся к субботнему отрыву!

Кассы:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)