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Рождественские концерты

Рождественские концерты

Рождественские концерты стали уже традиционными в рамках областных культурных и культурно-образовательных программ и мероприятий. Являются безусловным украшением культурного ландшафта Сахалинской области.

Рождественские встречи - это новые страницы классической музыки разных временных отрезков, стилей и направлений.
В концерте примут участие лучшие коллективы колледжа, солисты, ансамбли. Вы услышите знаменитый сводный хор Сахалинского колледжа искусств и единственный в Сахалинской области академический хор мальчиков (руководитель Павел Гололобов) на Вечере Хоровой музыки. 
Камерно-эстрадный оркестр под управлением заслуженного работника культуры А.М. Жука подготовил программу, приуроченную Году Российского кино "Любимые мелодии кино". 
Студенты и преподаватели бережно относятся и к традиционной фольклорной музыке, поэтому в программу включены концерты, отражающие важную часть национального наследия. В исполнении оркестра народных инструментов (руководитель Сергей Суханов) как всегда прозвучат любимые мелодии русской народной музыки в концерте "Новогодние потешки", а фольклорный ансамбль Белые Росы, руководитель Елена Алешко, подарит зрителям вокальную фольклорную музыку в формате двух концертов "Узорочье русской души" И "Святочные вечорки". В этом году ансамбль отмечает юбилей - 15 лет исполняется этому прославленному коллективу! 
Современные стили и направления также занимают важное место в жизни музыкантов. В программе Рождественских встреч есть место и популярной и эстрадной музыке. Два эстрадных концерта подготовили музыканты для зрителей: Новогодний Сюрприз и Посвящение песне – концерт Дмитрия Русанова и Павла Бусырева.
Организаторы праздника постарались максимально представить в рождественских концертах всё многообразие музыкального искусства, рассчитанного как на искушенного, серьёзного зрителя, так и на любителя и ценителя хорошей музыки. Так Вечер камерной музыки будет исполнен в академической традиции, а детский концерт "Рождественская Сказка" пройдет в формате интерактивной музыкальной сказки. 

Программа: 

2 декабря в 18:00 "Александр Скрябин. 10 сонат"
Концерт фортепианной музыки. Исполняет Танел Йоаметс (Эстония). Сахалинский областной художественный музей. 

3 декабря в 16:00 "Александр Скрябин. 10 сонат"
Концерт фортепианной музыки. Исполняет Танел Йоаметс (Эстония). Сахалинский областной художественный музей

6 декабря в 19:00 "Посвящение песне". 
Концерт Дмитрия Русанова И Павла Бусырева. Сахалинский театр кукол. 
Вход по пригласительным (тел.:43-42-88)

13 декабря в 18:30 "Любимые мелодии кино" Году Российского кино посвящается…
Концерт камерного эстрадного оркестра. Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Анатолий Жук. Концертный зал Сахалинского колледжа искусств. 
Вход свободный

14 декабря в 18:30 "Узорочье русской души"
Юбилейный концерт, посвященный 15-летию фольклорного ансамбля Белые росы. Руководитель – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный педагог Сахалинской области Е.И. Алешко. ККЗ "Октябрь". 
Вход по пригласительным (тел:43-42-88)

16 декабря в 18:30 Вечер камерной музыки.
Концертный зал Сахалинского колледжа искусств. 
Вход свободный

17 декабря "Рождественская Сказка".
В рамках проекта "Классика - детям" Концертный зал Сахалинского колледжа искусств 11:00 и 14:00
Вход свободный.

20 декабря в 18:30 Вечер хоровой музыки.
Конгресс-холл "Столица". 
Вход по пригласительным (тел.:43-42-88)

22 декабря в 18:30 Новогодние потешки. 
Концерт русской народной музыки. Концертный зал Сахалинского колледжа искусств. 
Вход свободный.

26 декабря в 18:30 "Новогодний сюрприз".
Концерт вокальной эстрадной музыки. Концертный зал Сахалинского колледжа искусств.
Вход свободный.

27 декабря в 18:30 "Святочные вечорки".
Театрализованное фольклорное представление. Концертный зал Сахалинского колледжа искусств.

Вход свободный.

Где и когда?
Сахалинский колледж искусств

Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 6, тел. 8 (4242) 434288, 433667

26 декабря, понедельник
18:30
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27 декабря, вторник
18:30
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