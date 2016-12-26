Рождественские концерты стали уже традиционными в рамках областных культурных и культурно-образовательных программ и мероприятий. Являются безусловным украшением культурного ландшафта Сахалинской области.

Рождественские встречи - это новые страницы классической музыки разных временных отрезков, стилей и направлений.

В концерте примут участие лучшие коллективы колледжа, солисты, ансамбли. Вы услышите знаменитый сводный хор Сахалинского колледжа искусств и единственный в Сахалинской области академический хор мальчиков (руководитель Павел Гололобов) на Вечере Хоровой музыки.

Камерно-эстрадный оркестр под управлением заслуженного работника культуры А.М. Жука подготовил программу, приуроченную Году Российского кино "Любимые мелодии кино".

Студенты и преподаватели бережно относятся и к традиционной фольклорной музыке, поэтому в программу включены концерты, отражающие важную часть национального наследия. В исполнении оркестра народных инструментов (руководитель Сергей Суханов) как всегда прозвучат любимые мелодии русской народной музыки в концерте "Новогодние потешки", а фольклорный ансамбль Белые Росы, руководитель Елена Алешко, подарит зрителям вокальную фольклорную музыку в формате двух концертов "Узорочье русской души" И "Святочные вечорки". В этом году ансамбль отмечает юбилей - 15 лет исполняется этому прославленному коллективу!

Современные стили и направления также занимают важное место в жизни музыкантов. В программе Рождественских встреч есть место и популярной и эстрадной музыке. Два эстрадных концерта подготовили музыканты для зрителей: Новогодний Сюрприз и Посвящение песне – концерт Дмитрия Русанова и Павла Бусырева.

Организаторы праздника постарались максимально представить в рождественских концертах всё многообразие музыкального искусства, рассчитанного как на искушенного, серьёзного зрителя, так и на любителя и ценителя хорошей музыки. Так Вечер камерной музыки будет исполнен в академической традиции, а детский концерт "Рождественская Сказка" пройдет в формате интерактивной музыкальной сказки.



Программа:



2 декабря в 18:00 "Александр Скрябин. 10 сонат"

Концерт фортепианной музыки. Исполняет Танел Йоаметс (Эстония). Сахалинский областной художественный музей.



3 декабря в 16:00 "Александр Скрябин. 10 сонат"

Концерт фортепианной музыки. Исполняет Танел Йоаметс (Эстония). Сахалинский областной художественный музей



6 декабря в 19:00 "Посвящение песне".

Концерт Дмитрия Русанова И Павла Бусырева. Сахалинский театр кукол.

Вход по пригласительным (тел.:43-42-88)



13 декабря в 18:30 "Любимые мелодии кино" Году Российского кино посвящается…

Концерт камерного эстрадного оркестра. Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Анатолий Жук. Концертный зал Сахалинского колледжа искусств.

Вход свободный



14 декабря в 18:30 "Узорочье русской души"

Юбилейный концерт, посвященный 15-летию фольклорного ансамбля Белые росы. Руководитель – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный педагог Сахалинской области Е.И. Алешко. ККЗ "Октябрь".

Вход по пригласительным (тел:43-42-88)



16 декабря в 18:30 Вечер камерной музыки.

Концертный зал Сахалинского колледжа искусств.

Вход свободный



17 декабря "Рождественская Сказка".

В рамках проекта "Классика - детям" Концертный зал Сахалинского колледжа искусств 11:00 и 14:00.

Вход свободный.



20 декабря в 18:30 Вечер хоровой музыки.

Конгресс-холл "Столица".

Вход по пригласительным (тел.:43-42-88)



22 декабря в 18:30 Новогодние потешки.

Концерт русской народной музыки. Концертный зал Сахалинского колледжа искусств.

Вход свободный.



26 декабря в 18:30 "Новогодний сюрприз".

Концерт вокальной эстрадной музыки. Концертный зал Сахалинского колледжа искусств.

Вход свободный.



27 декабря в 18:30 "Святочные вечорки".

Театрализованное фольклорное представление. Концертный зал Сахалинского колледжа искусств.

Вход свободный.