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Отчетный концерт Колледжа искусств

Отчетный концерт Колледжа искусств

Приглашаем на ежегодный отчетный концерт Сахалинского колледжа искусств, в котором примут участие лучшие солисты (победители  и участники региональных и всероссийских конкурсов), а также творческие коллективы — оркестр народных инструментов, камерный эстрадный оркестр, фольклорный ансамбль «Белые Росы», академический хор,  ансамбль «Island brass band». Концерт состоится 24 апреля в областном художественном музее.

Вход по пригласительным билетам.

Где и когда?
Сахалинский колледж искусств

Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 6, тел. 8 (4242) 434288, 433667

24 апреля, понедельник
18:00
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