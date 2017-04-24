Отчетный концерт Колледжа искусств
Приглашаем на ежегодный отчетный концерт Сахалинского колледжа искусств, в котором примут участие лучшие солисты (победители и участники региональных и всероссийских конкурсов), а также творческие коллективы — оркестр народных инструментов, камерный эстрадный оркестр, фольклорный ансамбль «Белые Росы», академический хор, ансамбль «Island brass band». Концерт состоится 24 апреля в областном художественном музее.
Вход по пригласительным билетам.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 6, тел. 8 (4242) 434288, 433667
24 апреля, понедельник
18:00
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