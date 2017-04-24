Отчетный концерт Колледжа искусств

Приглашаем на ежегодный отчетный концерт Сахалинского колледжа искусств, в котором примут участие лучшие солисты (победители и участники региональных и всероссийских конкурсов), а также творческие коллективы — оркестр народных инструментов, камерный эстрадный оркестр, фольклорный ансамбль «Белые Росы», академический хор, ансамбль «Island brass band». Концерт состоится 24 апреля в областном художественном музее.

Вход по пригласительным билетам.