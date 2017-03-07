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От Вивальди до Пьяццоллы

От Вивальди до Пьяццоллы

Южно-Сахалинский Камерный (Симфонический) Оркестр под управлением главного дирижера Тиграна Ахназаряна приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска на праздничный концерт к 8 марта.


Концерт состоится 7 марта (вторник) в 19:00 в Корейском культурном центре (пр. Мира, д. 83 а).

В программе прозвучат шедевры классической музыки. В основу концертной программы вошли известные произведения "От Вивальди до Пьяццоллы".

Стоимость билетов: 500-800 руб. 

Билеты в продаже:
Сахалинский театр кукол, Коммунистический пр. 28-а (тел. 45-80-70)
Центральная детская музыкальная школа, ул. Невельского 47 (тел. 42-46-07)
"Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин", пр. Мира, 104 (тел. 43-66-36)

Подробная информация по телефону 8-962-415-72-55 (WhatsApp, смс) или эл. почте: mbu-gko@yandex.ru, Instagram (mbu_gko).

Где и когда?
Центр просвещения и культуры республики Корея

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83а, тел. 8 (4242) 505696

7 марта, вторник
19:00
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