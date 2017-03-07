Южно-Сахалинский Камерный (Симфонический) Оркестр под управлением главного дирижера Тиграна Ахназаряна приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска на праздничный концерт к 8 марта.



Концерт состоится 7 марта (вторник) в 19:00 в Корейском культурном центре (пр. Мира, д. 83 а).



В программе прозвучат шедевры классической музыки. В основу концертной программы вошли известные произведения "От Вивальди до Пьяццоллы".



Стоимость билетов: 500-800 руб.



Билеты в продаже:

Сахалинский театр кукол, Коммунистический пр. 28-а (тел. 45-80-70)

Центральная детская музыкальная школа, ул. Невельского 47 (тел. 42-46-07)

"Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин", пр. Мира, 104 (тел. 43-66-36)



Подробная информация по телефону 8-962-415-72-55 (WhatsApp, смс) или эл. почте: mbu-gko@yandex.ru, Instagram (mbu_gko).